Après avoir perdu une première victoire lors de la WTCR Race of Belgium au début du mois suite à un départ anticipé, Berthon a perdu la Pole Position DHL pour la course 1 avec la grille inversée sur la Nordschleife en raison d'une violation du Code 60 lors des qualifications de jeudi au volant de son RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Et le malheur du pilote français s'est poursuivi avant la course 1 cet après-midi, comme il l'a expliqué. "Nous avons eu un problème de turbo, un des tuyaux s'est détaché deux fois, j'ai donc dû aller aux stands deux fois avant le départ, c'était donc déjà fini. Nous avons essayé d'aller sur la grille de départ pour voir comment la voiture réagissait."



"Parfois vous avez de bons moments, parfois de mauvais. Il y a plus de mauvais moments maintenant, mais les bons moments viendront, j'en suis sûr. Nous verrons demain, apparemment il va encore pleuvoir".