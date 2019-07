Encore plus d’action attendue à Vila Real en WTCR

La WTCR Race of Portugal se conclut aujourd'hui, le public se dirigeant vers Vila Real pour du grand spectacle.

Après la Seconde Qualification et du “shootout” sur un tour entre les cinq plus rapides pour la DHL Pole Position, les spectateurs pourront assister à la Course 2 et la Course 3 – avec le tour “joker” obligatoire conçu pour pimenter l'action sur un circuit où dépasser n'est pas toujours possible.

La Seconde Qualification débutera à 10h00, heure locale, et sera diffusée en direct sur Eurosport et Eurosport Player, sur Fox Sports 3 en Amérique latine, sur KWESE dans toute l'Afrique subsaharienne et Tencent en China. Une retransmission en différé sera aussi assurée par RTL7 aux Pays-Bas et sur la chaîne Max en Chine.

La Course 2, quant à elle, est prévue pour 15h30 et sera suivie de la Course 3 à 17h00. Les deux seront diffusées dans toute l'Europe sur Eurosport et Eurosport Player, sur M4 Sport en Hongrie, sur TVI au Portugal et sur RTBF Auvio en Belgique. En plus de cela, les courses seront retransmises en Amérique latine (Fox Sports 3, Fox Sports 2 au Brésil), dans toute l'Afrique subsaharienne sur KWESE et en Chine sur Tencent. Une couverture en différé sera aussi assurée par la chaîne Max channel en Chine et sur RTL7 aux Pays-Bas.

