Rob Huff a décroché une sensationnelle première victoire de la saison dans la Course 2 de la WTCR Race of Portugal, décrochant aussi l’historique 100e course de WTCR – FIA World Touring Car Cup à Vila Real.

Ce succès est aussi le premier de l’année pour l’équipe Zengő Motorsport et la CUPRA Leon Competición, Huff étant remonté de la quatrième place sur la grille sur ce difficile circuit urbain.



Plus d’informations à suivre.

