Histoires de la première année du WTCR : Vervisch de zéro à héros à Macao

Frédéric Vervisch est devenu le 15e vainqueur différent de la saison inaugurale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en s'imposant lors de la seconde des trois courses à Macao le mois dernier.

C'était la meilleure façon pour le pilote belge de compenser le début désastreux de sa campagne en WTCR OSCARO, qui avait commencé par un meeting d'ouverture vierge au Maroc, un week-end marqué par des problèmes de freins et conclu par trois abandons.



Mais la situation était différente à Macao : débutant sur le terrible Circuito da Guia, au volant d'une RS LMS du Audi Sport Team Comtoyou, Vervisch a devancé Timo Scheider et Yvan Muller pour la première place dans la course 2 après s'être élancé de la troisième place sur la grille.



«Nous avions une voiture performante en ligne droite», a déclaré le talentueux pilote belge. «Notre départ s'est bien passé, j'ai réussi à doubler [Kevin] Ceccon puis j'étais derrière Timo, mais dès le premier tour, il a creusé l'écart, alors j'ai pensé que ce serait difficile. Mais au deuxième tour, son rythme a légèrement diminué et j’ai pensé qu'il y avait une possibilité de dépasser."



«Ce n'était pas facile, mais je pouvais juste doubler avant le virage du Mandarin. J’ai dit que c’était «maintenant ou jamais» avec une voiture aussi performante, puis je me suis dit qu'il fallait juste que je contrôle la course et que je ne fasse pas d'erreur. Je suis très heureux et c’est génial d’être devant ces deux légendes [Scheider et Muller]. Je suis très heureux pour l'équipe aussi, pour notre première victoire. ”

