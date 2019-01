Honda en quête de nouveaux succès en WTCR en 2019

Les équipes et pilotes soutenus par Honda iront chercher de nouveaux succès en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019.

Même si la dernière annonce du constructeur japonais n'a pas dévoilé les pilotes et les équipes qui aligneront les Honda Civic Type R TCR en WTCR/OSCARO, il a été confirmé que davantage d'informations seront fournies une fois que tous les accords seront finalisés.



Le communiqué de Honda indique que : "Honda fournira la voiture de course basée sur la Civic Type-R pour le WTCR - FIA World Touring Car Cup. Honda effectuera une annonce au sujet des équipes qui concourra dans la série une fois que les détails seront réglés".



En 2018, Yann Ehrlacher et Esteban Guerrieri ont chacun remporté des courses en WTCR OSCARO au volant de la Honda Civic Type R TCR pour l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Ehrlacher ayant occupé la première place du championnat après la WTCR Race of Netherlands à Zandvoort en mai.



Timo Scheider et James Thompson ont terminé sur le podium pour la même équipe, alors que Tom Coronel, Benjamin Lessennes et Ma Qing Hua ont marqué des points au volant des Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing, qui a salué le retour dans ses rangs de Tiago Monteiro après une longue convalescence suite à des blessures contractées lors d'un accident en test.



La WTCR Race of Morocco acueillera la manche d'ouverture du WTCR OSCARO 2019 sur le Circuit Moulay El Hassan de Marrakech du 5 au 7 avril.

