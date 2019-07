La Course 1 de la WTCR Race of Portugal en direct tout autour du monde

La Course 1 de la WTCR Race of Portugal, sur l'exigeant circuit en ville de Vila Real, sera retransmise en direct tout autour du monde.

Elle sera disponible dans toute l'Europe sur Eurosport Player et diffusée en direct en Hongrie (M4 Sport), au Portugal (TVI), en Belgique (RTBF Auvio), en Amérique latine (Fox Sports 3, et Fox Sports 2 au Brésil), dans toute l'Afrique subsaharienne sur KWESE et en Chine par Tencent. Une couverture en différé sera assurée par la chaîne Max en Chine et sur RTL7 aux Pays-Bas.

Cette Course 1 doit débuter à 15h15, heure locale (16h15 CET).

