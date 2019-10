La rapidité de Baldi récompensée en Esports WTCR OSCARO

Gergo Baldi est champion d'Esports WTCR OSCARO avant même la conclusion du Multiplayer Championship sur la version virtuelle du Sepang International Circuit dimanche soir.

Baldi (M1RA Esports / Hyundai), qui est en tête du classement Multiplayer après six manches, a remporté le titre Leaderboard grâce à ses performances en qualifications pour chacune des sept soirées de course.



Le Hongrois s'est assuré la première place devant l'Allemand Florian Hasse (EURONICS Gaming / CUPRA) et le Hongrois Bence Bánki (SDL eSports by Logitech G / Honda), qui vit en Slovaquie.



Rendez-vous sur FIAWTCR.com demain, samedi, pour le preview de la finale du Multiplayer Championship à Sepang.

