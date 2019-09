La saison 2019 de WTCR : Manches 7-9, Slovaquie

Ma Qinghua a mené l'une des plus belles courses de sa vie pour remporter la Course 3 à la WTCR Race of Slovakia, soit sa première victoire en WTCR / OSCARO et la première d'un Chinois dans ce championnat.

Depuis la deuxième ligne de la #WTCR2019SUPERGRID, Ma a subi la pression de Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), mais a tenu bon pour s'imposer au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



“Nous ne pouvons pas faire mieux,” s'est délecté Ma. “Cette saison a été difficile, donc je suis vraiment content de cette victoire. C'est toujours la même histoire quand on est à l'avant : la voiture derrière est très rapide ! Il y avait beaucoup de pression mais j'ai essayé de me calmer afin d'éviter toute erreur.”



Son coéquipier Kevin Ceccon a couronné un très bon week-end pour Team Mulsanne en finissant troisième juste derrière Michelisz : l'Italien a quitté la Slovaquie avec quatre podiums à son actif. L'Italie célébrant la fête des Mères le 12 mai, Ceccon a dédié sa victoire à Michela Cerrutti, directrice des opérations chez Romeo Ferraris, qui a récemment donné naissance à un petit garçon.



Michelisz est également monté sur le podium en Course 1, troisième derrière Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) et Ma.



Néstor Girolami a remporté la Course 2 sur une Honda devant son coéquipier ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et compatriote argentin Esteban Guerrieri pour se maintenir en tête sur la #ROADTOMALAYSIA, avec Ceccon au troisième rang. Ma s'est octroyé le TAG Heuer Best Lap Trophy grâce à son rythme en Course 3. L'avance de Girolami sur Guerrieri au championnat n'est que de deux points.



Les pilotes de pointe du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO ont pris le départ "à la EWC" au Slovakia Ring.



Les pilotes du FIM Endurance World Championship – qui faisait partie de ce week-end enthousiasmant avec le WTCR / OSCARO – commencent les courses en sprintant d'un côté à l'autre de la ligne droite de départ pour monter sur leurs motos et s'élancer.



Avant les 8 Heures du Slovakia Ring, Thed Björk, Nicky Catsburg, Kevin Ceccon, Tom Coronel, Benjamin Leuchter, Tiago Monteiro et Jean-Karl Vernay ont imité leurs pairs de l'EWC en courant d'un côté à l'autre de la ligne droite de départ pour monter dans leurs voitures de WTCR. Et après s'être harnachés, ils ont parcouru les 5,922 kilomètres du Slovakia Ring derrière l'Audi qui joue le rôle de Safety Car en WTCR / OSCARO.



DHL Pole Position Course 1 :Nicky Catsburg (NLD) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur Course 1 :Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

Meilleur tour Course 1 :Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS



DHL Pole Position Course 2 :Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vainqueur Course 2 :Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Meilleur tour Course 2 :Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR



DHL Pole Position Course 3 :Nicky Catsburg (NLD) Hyundai i30 N TCR

Vainqueur Course 3: Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

Meilleur tour Course 3 :Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy :Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

TAG Heuer Meilleur Pilote :Ma Qing Hua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

