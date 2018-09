La star allemande Scheider a sa chance en WTCR OSCARO avec le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

Plusieurs fois sacré en supertourisme, Timo Scheider disputera les manches décisives de la première saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, au volant d'une Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Scheider, 39 ans, est deux fois champion DTM, actuellement pilote BMW GT et membre du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en Championnat du monde de Rallycross de la FIA.



Il fera équipe avec Yann Ehrlacher (France) et Esteban Guerrieri (Argentine) dans l'équipe de trois pilotes basée en Allemagne avec au programme tout d'abord le double rendez-vous chinois du WTCR OSCARO à Ningbo et Wuhan, suivi par la WTCR Race of Japan à Suzuka (26-28 Octobre), plus la finale de la saison de Macao (15-18 novembre).



"Nous avons appelé Timo dans notre équipe pour les quatre dernières manches du championnat, car nous pensons qu'il renforcera vraiment notre campagne pour le titre de la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA", a déclaré Dominik Greiner, directeur de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"Il a une grande expérience dans les voitures de tourisme. Il se concentrera principalement sur la finale de la saison à Macao, les trois manches précédentes en Chine et au Japon feront davantage office de préparation, en raison du fait qu'il ne pourra pas tester la voiture car elles sont déjà en transit vers Ningbo en Chine.”



Scheider, qui a disputé le championnat DTM pendant 16 saisons, sera en également en action pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport lors de l’épreuve mondiale de RX en Lettonie à Riga ce week-end (14-16 septembre). Il fera ensuite ses débuts au WTCR OSCARO à la course WTCR de China-Ningbo du 28 au 30 septembre.



"Nous avons bien travaillé ensemble en rallycross, et cela semblait un choix naturel de l'amener dans notre équipe de voitures de tourisme alors que nous nous battons pour remporter le premier titre WTCR - World Touring Car Cup avec Yann et Esteban" a ajouté Greiner.



Scheider reprend le volant de la TCR de Honda Civic Type R que James Thompson a piloté lors de cinq meetings en WTCR OSCARO avec l'équipe, cette dernière comptant trois victoires en championnat jusqu'ici.



"Ce sera un défi difficile pour moi de rejoindre le championnat au milieu de l'année sans aucune expérience", a déclaré Scheider. "Mais parce que j'aime les nouveaux défis, je vais tout donner pour que cela se passe du mieux possible. Malheureusement, je n'ai aucune expérience des pistes, mais je vais soutenir mon équipe en m'amusant, en vivant ma première expérience avec une voiture à traction avant et en faisant mes débuts à Macao.



François Ribeiro, Directeur d'Eurosport Events, promoteur du WTCR OSCARO, a déclaré: "Nous sommes ravis d'accueillir un pilote doté d'un tel pedigree en matière de voitures de tourisme, ce qui ne fera qu'accroître le niveau de compétition et la perspective de meilleures courses. C'était génial d'avoir René Rast comme joker pour la WTCR Race of Germany, et nous avons hâte d'accueillir Timo dans notre tournée asiatique du WTCR. "

