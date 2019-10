Le WTCR et l’ETRC s’unissent en Hongrie et en Slovaquie

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO et le FIA European Truck Racing Championship vont unir leurs forces à deux reprises en 2020**.

Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, et ETRA, promoteur du FIA ETRC, ont trouvé un accord pour que leurs championnats respectifs se réunissent le temps de deux week-ends, au Hungaroring et au Slovakia Ring.



Si la Commission des Voitures de Tourisme de la FIA approuve cette proposition et le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA la ratifie, le Hungaroring accueillera cet événement du 24 au 26 avril 2020 ; ce sera ensuite au tour du Slovakia Ring, du 5 au 7 juin 2020.



Cet accord fait suite à un premier meeting combiné réussi au Slovakia Ring en juillet 2017 et au souhait des deux parties de travailler ensemble à nouveau.



En plus d'associer leurs capacités et ressources respectives, Eurosport Events et ETRA comptent attirer un maximum de fans au Hungaroring et au Slovakia Ring, où un certain nombre d'activités enthousiasmantes seront organisées.



François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, déclare : “Bien que notre calendrier provisoire 2020 complet reste secret tant qu'il n'a pas passé le processus d'approbation nécessaire, nous sommes très heureux d'annoncer l'alliance entre Eurosport Events et ETRA, qui nous aidera à proposer deux grands week-ends de divertissement avec deux catégories très populaires sur deux excellents circuits, chacun situé près d'une capitale.”



Quand le WTCR / OSCARO et le FIA ETRC se sont unis au Slovakia Ring en 2018, un certain nombre d'activités promotionnelles communes ont été organisées. Les pilotes FIA ETRC ont effectué des tours de piste à haute vitesse avec ceux de WTCR / OSCARO à leurs côtés dans leurs camions de course, une conférence de presse commune a été organisée à Bratislava, et plusieurs séances photos ont eu lieu.



Le calendrier provisoire WTCR / OSCARO complet pour 2020 sera publié en temps voulu.



**Sujet à l'approbation de la Commission des Voitures de Tourisme de la FIA et à la ratification du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA



En photo, Norbert Kiss représente le FIA ETRC et Norbert Michelisz le WTCR / OSCARO au Slovakia Ring en juillet 2018.

