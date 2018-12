Le Yvan Muller Racing, meilleure équipe de la saison 2018 pour les médias du WTCR

Les journalistes internationaux couvrant le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO ont désigné le Yvan Muller Racing comme meilleure équipe de 2018.

La participation de l'équipe française au WTCR OSCARO n'a été mise en place que dans les semaines qui ont précédé la course inaugurale au Maroc, mais le pilote et patron Yvan Muller, ainsi que son coéquipier Thed Björk, ont ​​uni leurs efforts pour donner à YMR le titre par équipe pour trois points seulement devant le BRC Racing à l'issue de la dernière épreuve de la saison à Macao.



La journaliste espagnole Tamara Aller (TodoRacing) rappelle les efforts de l'équipe pour réparer la Hyundai i30 N TCR de Björk - après avoir été gravement endommagé lors de l'accident impliquant plusieurs voitures dans la course 1 à Vila Real - afin de permettre au Suédois de reprendre la piste et sa marche victorieuse qui lui a permis de remportant la course 3 le jour suivant.



"Ils ont non seulement continué à se battre et à tirer le meilleur parti d’une voiture neuve, mais ils sont aussi repartis d'une voiture incendiée pour la présenter comme neuve aux vérifications techniques du lendemain", se souvient-elle au sujet de la performance héroïque des membres du YMR au Portugal.



András Lantos de WTCblog.hu et commentateur pour Eurosport Hongrie a écrit: «Ils ont fusionné deux groupes de personnes très différents (YMR et Cyan Racing), ont acquis les voitures très tard, mais ont tout de même remporté le championnat par équipes et presque le championnat des pilotes."



Pedro Mendes de Chicane Motores au Portugal est un admirateur de la volonté de l'équipe YMR. «Ils ont tout donné pour mettre les meilleures voitures entre les mains des deux pilotes. Cela a conduit au titre par équipe à la fin de la saison. ”



Markus Lüttgens, de Motorsport-Total.com, a voté pour le principal rival du YMR, le BRC Racing Team, commentant : "Bien qu’ils aient perdu la bataille pour le titre par équipes, ils ont eu un succès incroyable sans aucune expérience de la course au niveau mondial."



ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Boutsen Ginion Racing, Comtoyou Racing, DG Sport Compétition et Team Mulsanne ont également reçu des votes.



Neil Hudson de TouringCarTimes.com a choisi Comtoyou comme meilleure équipe de 2018. Le journaliste britannique a expliqué pourquoi: «Avoir vu cette petite équipe belge se développer était quelque chose. Au début de 2018, les voir aligner quatre voitures semblait trop pour cette équipe, mais ils se sont bien débrouillées et, à la fin de l’année, les quatre pilotes ont marqué constamment des points, aboutissant à une première victoire de Frédéric Vervisch à Macao. des endroits. Ils vont poser des problèmes en 2019. "



Rendez-vous sur FIAWTCR.com demain (19 décembre) pour découvrir ce que les membres des médias du WTCR ont choisi comme course de 2018.

