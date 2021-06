Un nombre limité à 6'400 de fans pourront assiter à la WTCR Race of Spain sur le Motorland Aragon du 10 au 11 juillet.

L'approbation de la Commission de Sécurité locale fait partie du retour progressif des spectateurs aux événements sportifs internationaux et sera conforme à un protocole exhaustif qui a été développé pour prendre en compte les caractéristiques et les installations du circuit afin de garantir la sécurité et la santé de tous les participants.En plus d'assister aux deux courses qui constitueront les manches espagnoles du WTCR - FIA World Touring Car Cup, les fans assisteront au spectacle unique du PURE ETCR, la toute nouvelle série de voitures de tourisme entièrement électriques d'Eurosport Events, le même promoteur que le WTCR.Mikel Azcona, le meilleur pilote espagnol du WTCR, qui participe également au PURE ETCR pour la marque CUPRA, a déclaré : "C'est vraiment bien parce que j'ai reçu beaucoup de messages de mes fans sur les réseaux sociaux demandant s'ils seront autorisés à venir à Aragón. Le fait qu'ils puissent le faire est vraiment bien et je sais qu'ils viendront."Lorsque vous pilotez et que vous avez tout ce soutien des tribunes avec les drapeaux et tout, cela vous rend encore plus motivé et vous avez l'impression d'aller un peu plus vite pour faire un bon résultat et en profiter avec les fans. Vous voulez faire un grand spectacle pour donner aux fans de bons moments."Le Conseil de Sécurité est présidé par le Subdélégué du Gouvernement à Teruel, José Ramón Morro, Pilar Molinero, Conseillère de Motorland Aragón, le Directeur Général de MotorLand Aragón, Santiago Abad et le Délégué Territorial du Gouvernement d'Aragón, Benito Ros. Étaient également représentés les chefs de la Garde civile, du Corps de la police nationale et de la Croix-Rouge, ainsi que des représentants du gouvernement d'Aragon, de la mairie d'Alcañiz, du conseil provincial de Teruel et de la région du Bas-Aragon.Avant la WTCR Race of Spain, le Circuito do Estoril accueille la WTCR Race of Portugal du 26 au 27 juin. Une décision sur l'accès des spectateurs sera communiquée en temps voulu.Plus d'informations : https://www.motorlandaragon.com