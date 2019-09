Les résultats de la WTCR Race of Portugal revus

Les résultats de la WTCR Race of Portugal ont été revus après que l'appel du Comtoyou Team Audi Sport et du Leopard Racing Team Audi Sport a été reçu par le Tribunal d'Appel International.

Cela signifie que Jean-Karl Vernay du Leopard Racing Team Audi est reclassé 10e dans la Course 1 de la WTCR Race of Portugal et 5e dans la Course 3, tandis que Frédéric Vervisch du Comtoyou Team Audi Sport est classé 20e dans la Course 1.



En termes de classement provisoire du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, les résultats modifiés font passer Norbert Michelisz de 247 points à 246, ce qui réduit son avance sur Esteban Guerrieri à 15 points.



Dans le même temps, l'avance de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co sur l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport est réduite à 22 points.



Les détails des audiences et les décisions prises peuvent être consultésici. Les résultats revus et les nouveaux classements du WTCR / OSCARO peuvent être consultésici.

