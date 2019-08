Ma, fan de MotoGP, prêt à accueillir Syahrin en WTCR

Ma Qinghua sera l'un des premiers pilotes à accueillir comme il se doit le pilote MotoGP Hafizh Syahrin en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sur le Sepang International Circuit en décembre.

La star malaisienne Syahrin a été annoncée comme l'un des trois pilotes wildcards locaux pour la finale de la saison du WTCR / OSCARO, qui se combine avec le Championnat du Monde d'Endurance FIM pour constituer la première édition des Races of Malaysia du 13 au 15 décembre.



L'envie de Ma d'être sur la même grille que Syahrin vient de son goût pour la course moto, comme l'explique le pilote du Team Mulsanne, sur Alfa Romeo.



"Je suis un grand fan des courses de motos. Ce sont des courses incroyables et, d'un certain point de vue, je pense qu'elles ressemblent à celles du WTCR parce que toutes les courses sont très serrées, très compétitives et au coude à coude en permanence. Si quelqu'un peut gagner, c'est que le pilote est vraiment incroyable."



Ma n'est pas le seul fan de MotoGP sur la #WTCR2019SUPERGRID : le Suédois Daniel Haglöf a parlé de son admiration pour Valentino Rossi.



En plus de participer aux trois courses qui composent la WTCR Race of Malaysia le 15 décembre, Syahrin, débutant en supertourisme, participera aux 8 Heures EWC de Sepang le 14 décembre. Les deux événements se dérouleront sous les projecteurs nouvellement installés du circuit international de Sepang.

