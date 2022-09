Norbert Michelisz le champion du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2019, a conclu sa saison de FIA ETCR eTouring Car World Cup avec un podium au général à l'issue de la Race DE pour Hyundai Motorsport N dimanche dernier.

Il s'agit du meilleur résultat de la saison pour le pilote hongrois de la Hyundai Veloster N ETCR, ce qui contraste avec le week-end au Sachsenring de son coéquipier Mikel Azcona, qui a connu des problèmes dès le départ et qui a vu l'Espagnol perdre sa place dans le top 3 du classement final du titre.



"C'était un week-end de course très solide - probablement mon meilleur de la saison, et c'est toujours agréable de terminer l'année comme ça",a déclaré Michelisz."C'était une saison principalement axée sur l'apprentissage et l'adaptation à ce nouveau défi, et j'ai apprécié chaque moment. Nous avons eu des moments très difficiles, mais je pense vraiment, maintenant que nous sommes à la fin, que c'est la meilleure version de moi en tant que pilote. C'est toujours la chose la plus importante pour moi de terminer une année de cette façon. Je suis très heureux de ce podium, je pense que je le méritais ce week-end. Je n'ai pas fait d'erreurs et le rythme était bon. J'espère vraiment que ce voyage va continuer."



Patrick Tambay, propulsé par une CUPRA, a remporté le titre ETCR devant Mattias Ekström et Tom Blomqviist.



Photo : Hyundai Motorsport

Ad

WTCR Hyundai compte sur ses stars présentes et passées du WTCR pour atteindre ses objectifs en ETCR 24/09/2022 À 21:07

WTCR Comment le WTCR se prépare à une première en 2022 24/09/2022 À 16:06