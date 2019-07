Monteiro espère un pas en avant à Vila Real en WTCR

Tiago Monteiro est “positif” quant à l'idée de pouvoir progresser demain sur la WTCR Race of Portugal.

Le héros local était 12e quand Gabriele Tarquini l'a éliminé de la Course 1, pour son premier départ à Vila Real depuis 2017 après que des blessures l'ont éloigné de la compétition la saison dernière.

“Tout le monde gagne en confiance et s'améliore un petit peu, mais je pense honnêtement qu'on a un plus grand pas en avant à faire, alors espérons qu'on pourra progresser”, a dit le pilote d'une des Honda KCMG. “Je suis assez motivé et confiant avec la voiture maintenant, comparé aux autres, alors je suis très positif pour demain. Mis on verra.”

Concernant son abandon de la Course 1, Monteiro a déclaré : “Le résultat final n'est pas celui que je cherchais, mais c'est la course. Ce dont je suis content, c'est d'être de retour et d'être ici à me battre avec les gars, que je félicite et qui ont été fabuleusement rapides.”

“C'est toujours un challenge de piloter ici, faire un tour sans erreur et attaquer très fort est un vrai défi. Donc je suis content globalement, même si on a fini [14e sur la grille]. On savait que ça pourrait être un peu mieux, mais on a beaucoup de mal depuis Marrakech, donc on revient de façon graduelle et je suis content du travail qu'on a fait avec KCMG pour trouver des solutions.”

“On revient pas à pas et sur une piste aussi difficile, j'étais content d'être vraiment dans un groupe et de faire quelque chose de bien. La course se déroulait très bien, le rythme y était même meilleur et on découvrait encore des choses, ce qui est génial. On voulait prendre le ‘joker’ au tour suivant et gagner encore plus de positions, et puis Gabriele est sorti du tour ‘joker’ et a manqué son freinage. Il est parti tout droit et je n'avais nulle part où aller. C'est la course, c'est une piste en ville et beaucoup de choses peuvent se passer.”

“Mais je suis très reconnaissant d'être là, avec tout ce fabuleux soutien du public. E ne pas avoir piloté l'année dernière me donne de la motivation supplémentaire pour revenir. Je profite autant que je peux de chaque moment.”

