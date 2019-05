Muller : sans les bénévoles, nous ne sommes rien

Yvan Muller a marqué le week-end des bénévoles de la FIA d'un message spécial pour encourager le public à soutenir le sport automobile en faisant du bénévolat.

Quadruple champion du monde FIA WTCC et vainqueur de plusieurs courses en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Muller a déclaré : "Si vous êtes passionné de course automobile, si vous aimez regarder les courses automobiles, si vous voulez aider les courses automobiles, vous êtes le bienvenu car sans bénévoles, nous ne pouvons rien faire."



Organisée du 24 au 26 mai, le FIA Volunteers Weekend célèbre ceux qui consacrent leur temps à rendre le sport automobile possible dans le monde entier. Capitalisant sur un week-end de compétition FIA bien rempli, 10 épreuves de course sensibiliseront et remercieront les bénévoles qui remplissent les nombreux rôles essentiels sans lesquels le sport automobile ne pourrait tout simplement pas exister.



Tout au long de la fin de semaine, toute la communauté du sport automobile - des bénévoles et des officiels aux fans, en passant par les pilotes et les membres des médias - est encouragée à se joindre à nous et à montrer leur appréciation sur les médias sociaux. Grâce au hashtag #FIAVolunteersWeekend sur Twitter, Facebook et Instagram, les gens peuvent partager des photos et des histoires d'eux-mêmes en action pendant ces deux jours, connectant des volontaires du sport automobile à tous les niveaux du monde entier - des événements de club aux championnats du monde.

