La dynamique positive de René Münnich s'est poursuivie cette semaine avec la confirmation que son équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport alignera une équipe de stars en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2019.

Après avoir remporté deux victoires en TCR Middle East à Dubai vendredi dernier au volant de l'une des Honda Civic Type R de son équipe, Münnich a repris son rôle de Team Principal aujourd'hui pour confirmer officiellement que Esteban Guerrieri et Néstor Girolami disputeront la deuxième saison du WTCR / OSCARO pour sa structure basée en Allemagne.



"Nous sommes très heureux de continuer à aligner la Honda Civic Type R TCR lors saison 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup", a-t-il déclaré. "Depuis que nous avons intégré la compétition de touring car en 2013, nous avons gagné en compétitivité année après année. En 2018, nous avons réalisé notre meilleure saison de la discipline avec quatre victoires en course et une troisième place dans les championnats Pilotes et Equipes."



"La Civic Type R TCR est une voiture extrêmement solide, autour de laquelle nous sommes enthousiastes à l'idée de construire notre programme. Avec Esteban et Bebu, nous avons deux pilotes de pointe qui sont aussi impatients de disputer le titre que nous."



Masashi Yamamoto, directeur général de la division sports motorisés de Honda Motor Co., a déclaré: «Nous sommes ravis des performances et de l'engagement de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en 2018 et sommes très heureux d'avoir choisi la Civic Type R TCR cette année. "

The post Münnich repart en WTCR en 2019 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.