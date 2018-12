Nouvelle saison, nouvelle bataille : Shedden prépare 2019 en WTCR

Gordon Shedden est déjà concentré sur la deuxième saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Alors que sa victoire dans la course 3 de la WTCR Race of China-Wuhan constituait le point fort de la saison pour le triple champion britannique de voitures de tourisme, ce dernier a enduré son lot de frustration en 2018, y compris à Macao le mois dernier, où il était incapable de terminer dans les points. Il espère un changement de fortune en 2019.



"La chance n'était pas tout à fait avec nous et les paris n'ont pas tout à fait payé [à Macau] mais nous attendons avec impatience un nouveau départ et une nouvelle saison en 2019 où nous nous battrons à nouveau pour le succès", a déclaré le pilote du Audi Sport Leopard Lukoil Team.

