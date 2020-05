RaceAtHome: Guerrieri s’impose sur le circuit virtuel de Sepang, Baldi est le champion Esports WTCR

-

Esteban Guerrieri a conclu la dernière épreuve de la série Esports WTCR Beat the Drivers de la meilleure façon en décrochant la première victoire d'un "vrai" pilote du WTCR - FIA Word Touring Car Cup dans la série orchestrée par RaceRoom.

Mais alors que l'Argentin, qui roule pour Honda, célébrait son nouvel exploit - sur la version virtuelle de la piste qui a vu s'envoler ses rêves de titre en WTCR en décembre dernier -, Gergo Baldi a battu Moritz Löhner pour remporter le titre dans cette série de pré-saison à l'issue de deux manches pleines d'action diffusées en direct sur Facebook, YouTube et Motorsport.tv.



Le Hongrois Gergo Baldi (M1RA Esports) a terminé deuxième derrière le Slovaque Bence Bánki (Red Bull Racing Esports) dans la course 1, tandis que Löhner a manqué de peu la troisième place derrière le Russe Kirill Antonov (LADA Sport Rosneft eRacing Team) à l'issue d'une arrivée à la photo-finish.



Baldi a ensuite réussi à éviter les problèmes pour terminer huitième dans la Course 2 et remporter le titre avec 13 points d'avance sur Löhner (Williams Esports), l'Allemand se contentant de la sixième place dans cette seconde manche derrière le Hongrois Krisztián Juhász, très déterminé.



La victoire de Guerrieri dans la Course 2 devant le champion en titre de l'Esports WTCR, Kuba Brzezinski (Williams Esports) et Adam Pinczes (Triple A Esports), lui a permis de terminer la série de quatre épreuves en septième position au classement final. Bánki, qui courait d'ailleurs sous le nom de Guerrieri au volant d'une Honda Civic Type R TCR, a pris la troisième place dans la course au titre après avoir terminé en 11e position dans la course 2.



Néstor Girolami, le coéquipier de Guerrieri en WTCR sur Honda aux couleurs de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a marqué ses premiers points en Esports WTCR avec la neuvième place dans la Course 2.



En plus de divertir les fans en restant chez eux en toute sécurité pendant la pandémie de coronavirus, tous les participants à la course Esports WTCR Beat the Drivers ont fait la promotion de la campagne #RaceAtHome de la FIA.

