Six points de retard pour Michelisz en Esports WTCR

Norbert Michelisz prendra le départ dimanche soir de la double manche du championnat d'avant-saison Esports WTCR à Macao à six points du leader Yann Ehrlacher.

Le pilote de l'équipe BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse s'est replacé dans la course au titre avec une première victoire en championnat ESports WTCR sur un Ningbo International Speedpark virtuel.



Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) s'est hissé en tête du classement avec sa deuxième victoire de la saison à Ningbo, où le précédent leader du championnat, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), sur Honda, n'est pas monté sur le podium pour la première fois.



Voici les dix premiers du classement après huit manches :

1 Yann Ehrlacher (France), Cyan Racing Lynk & Co, 129 points

2 Norbert Michelisz (Hongrie), BRC N Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 123

3 Esteban Guerrieri (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 121

4 Mato Homola (Slovaquie), BRC Racing Team, 117

5 Attila Tassi (Hongrie), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, 108

6 Mikel Azcona (Espagne), CUPRA Racing, 108

7 Néstor Girolami (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 92

8 Niels Langeveld (Pays-Bas), Comtoyou Team Audi Sport, 87

9 Bence Boldizs (Hongrie), Zengő Motorsport, 69

10 Aurélien Comte (France), DG Sport Compétition, 44

