Statistiques WTCR 2019 : victoires, poles, meilleurs tours, tours en tête…

Treize pilotes ont gagné des courses lors de la saison 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Voici toutes les autres statistiques clés, au terme d'une nouvelle saison animée.

STATISTIQUES DES PILOTES WTCR EN 2019



Victoires:

5 :Norbert Michelisz

4 :Esteban Guerrieri

4 :Yvan Muller

3 :Thed Björk

3 :Néstor Girolami

3 :Johan Kristoffersson

2 :Gabriele Tarquini

1 :Mikel Azcona

1 :Benjamin Leuchter

1 :Andy Priaulx

1 :Ma Qinghua

1 :Tiago Monteiro

1 :Frédéric Vervisch



Deuxièmes places :

3 :Yann Ehrlacher

3 :Esteban Guerrieri

3 :Ma Qinghua

3 :Norbert Michelisz

3 :Yvan Muller

3 :Frédéric Vervisch

2 :Thed Björk

2 :Rob Huff

2 :Jean-Karl Vernay

1 :Mikel Azcona

1 :Kevin Ceccon

1 :Niels Langeveld

1 :Benjamin Leuchter

1 :Aurélien Panis

1 :Gabriele Tarquini



Troisièmes places :

4 :Kevin Ceccon

3 :Mikel Azcona

3 :Yann Ehrlacher

3 :Esteban Guerrieri

3 :Gabriele Tarquini

2 :Augusto Farfus

2 :Néstor Girolami

2 :Johan Kristoffersson

2 :Norbert Michelisz

1 :Thed Björk

1 :Daniel Haglöf

1 :Tiago Monteiro

1 :Yvan Muller

1 :Jean-Karl Vernay

1 :Frédéric Vervisch



DHL Pole Positions :

4 :Norbert Michelisz

3 :Esteban Guerrieri

3 :Yvan Muller

2 :Nicky Catsburg

1 :Thed Björk

1 :Yann Ehrlacher

1 :Néstor Girolami

1 :Rob Huff

1 :Johan Kristoffersson

1 :Benjamin Leuchter

1 :Attila Tassi

1 :Frédéric Vervisch



Pole positions en Course 2 (grille inversée) :

2 :Ma Qinghua

1 :Nicky Catsburg

1 :Yann Ehrlacher

1 :Esteban Guerrieri

1 :Rob Huff

1 :Johan Kristoffersson

1 :Norbert Michelisz

1 :Andy Priaulx

1 :Jean-Karl Vernay



Meilleurs tours :

4 :Frédéric Vervisch

3 :Esteban Guerrieri

2 :Mikel Azcona

2 :Mehdi Bennani

2 :Rob Huff

2 :Johan Kristoffersson

2 :Attila Tassi

1 :Nicky Catsburg

1 :Kevin Ceccon

1 :João Paulo de Oliveira

1 :Yann Ehrlacher

1 :Néstor Girolami

1 :Daniel Haglöf

1 :Benjamin Leuchter

1 :Aurélien Panis

1 :Andy Priaulx

1 :Ma Qinghua

1 :Norbert Michelisz

1 :Gabriele Tarquini

1 :Jean-Karl Vernay



Tours en tête :

72 :Esteban Guerrieri

60 :Yvan Muller

51 :Norbert Michelisz

37 :Johan Kristoffersson

35 :Néstor Girolami

34 :Thed Björk

26 :Gabriele Tarquini

22 :Andy Priaulx

20 :Ma Qinghua

12 :Mikel Azcona

12 :Tiago Monteiro

9 :Nicky Catsburg

7 :Frédéric Vervisch

6 :Yann Ehrlacher

3 :Benjamin Leuchter

2 :Attila Tassi

1 :Rob Huff

1 :Niels Langeveld



TAG Heuer Best Lap Trophy :

1 :Mikel Azcona

1 :Mehdi Bennani

1 :Nicky Catsburg

1 :João Paulo de Oliveira

1 :Daniel Haglöf

1 :Rob Huff

1 :Johan Kristoffersson

1 :Benjamin Leuchter

1 :Ma Qinghua

1 :Norbert Michelisz



TAG Heuer Meilleur Pilote :

2 :Thed Björk

2 :Esteban Guerrieri

2 :Yvan Muller

1 :Yann Ehrlacher

1 :Néstor Girolami

1 :Ma Qinghua

1 :Norbert Michelisz



STATISTIQUES DES TEAMS WTCR EN 2019



Victoires :

7 :ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

7 :BRC Hyundai N Squadra Corse

7 :Cyan Racing Lynk & Co

4 :SLR Volkswagen

1 :Comtoyou Team Audi Sport

1 :Cyan Performance Lynk & Co

1 :KCMG

1 :PWR Racing

1 :Team Mulsanne



Deuxièmes places :

5 :Cyan Racing Lynk & Co

4 :BRC Hyundai N Squadra Corse

4 :Comtoyou Team Audi Sport

4 :Team Mulsanne

3 :ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

3 :Cyan Performance Lynk & Co

2 :Leopard Racing Team Audi Sport

2 :SLR VW Motorspoort

1 :Comtoyou DHL Team CUPRA Racing

1 :PWR Racing

1 :SLR Volkswagen



Troisièmes places :

5 :ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

5 :BRC Hyundai N Squadra Corse

4 :PWR Racing

4 :Team Mulsanne

3 :Cyan Performance Lynk & Co

2 :BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

2 :Cyan Racing Lynk & Co

2 :SLR Volkswagen

1 :Comtoyou Team Audi Sport

1 :Leopard Racing Team Audi Sport

1 :KCMG



Pole positions :

4 :ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

4 :BRC Hyundai N Squadra Corse

4 :Cyan Racing Lynk & Co

2 :BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

2 :SLR Volkswagen

1 :Comtoyou Team Audi Sport

1 :Cyan Performance Lynk & Co

1 :KCMG

1 :SLR VW Motorsport



Pole positions en Course 2 (grille inversée) :

2 :Cyan Performance Lynk & Co

2 :Team Mulsanne

1 :ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

1 :BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

1 :BRC Hyundai N Squadra Corse

1 :Leopard Racing Team Audi Sport

1 :SLR Volkswagen

1 :SLR VW Motorsport



Meilleurs tours :

4 :ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

4 :Comtoyou Team Audi Sport

4 :SLR VW Motorsport

3 :PWR Racing

3 :SLR Volkswagen

2 :BRC Hyundai N Squadra Corse

2 :Cyan Performance Lynk & Co

2 :KCMG

2 :Team Mulsanne

1 :BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

1 :Comtoyou DHL Team CUPRA Racing

1 :KC Motorgroup

1 :Leopard Racing Team Audi Sport



Tours en tête :

107 :ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

94 :Cyan Racing Lynk & Co

77 :BRC Hyundai N Squadra Corse

40 :SLR Volkswagen

28 :Cyan Performance Lynk & Co

20 :Team Mulsanne

14 :KCMG

12 :PWR Racing

9 :BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

8 :Comtoyou Team Audi Sport

1 :SLR VW Motorsport

