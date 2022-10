Avant la pause estivale en WTCR - FIA World Touring Car Cup, Ryan Ghis, de la FIA, a posé trois questions aux pilotes. Voici ce que le pilote LIQUI MOLY Team Engstler soutenu par Honda, Tiago Monteiro, a répondu.

Quel est votre virage préféré sur le calendrier WTCR et pourquoi ?

"Le virage Mateus à Vila Real, celui où vous descendez et freinez pour la chicane. Je l'ai choisi parce que c'est l'un des plus durs au monde, c'est excitant, stimulant et je m'y sens bien."



Si vous deviez choisir une piste et une voiture, quel serait votre choix ?

"Je vais devoir dire une Honda Civic Type R TCR mais c'est en fait une voiture incroyable à piloter sur un circuit. Pour la piste, ça doit être la Nürburgring Nordschleife. Si vous voulez vous amuser pendant une journée de roulage, la Nordschleife est tellement complète. Même si vous avez de grands circuits comme Vila Real, Spa, et même Macao est un circuit fantastique, mais rien ne vaut la Nordschleife."



Quelles sont les vacances idéales pour vous ?

"Ce serait d'aller sur une plage déserte, sans téléphone, sans internet, juste avec ma famille, quelques vagues pour surfer un peu pour faire un peu d'activité car je n'aime pas rester allongé toute la journée. Il faut aussi que ce soit agréable et chaud."

