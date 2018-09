Esteban Guerrieri, vainqueur en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, effectuera une pige en Stock Car brésilien à Cascavel ce week-end.

Il fera équipe avec le pilote de Formule E Lucas Di Grassi et Bruno Baptista dans l'équipe Hero Motorsport et pilotera une Chevrolet Cruze silhouette avec un moteur V8 de 5,4 litres développant 540 ch.



Guerrieri a couru face à Di Grassi dans le championnat sud-américain de karting en 1997, tandis que la Cruze # 444 a été pilotée par le pilote officiel BMW Antonio Félix da Costa le mois dernier.



"Je suis heureux et prêt à faire mes débuts dans le championnat brésilien de Stock Car en tant que pilote invité de l'équipe Hero Motorsport, que je remercie pour cette belle opportunité", a déclaré l'Argentin Guerrieri, pilote une Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dans le WTCR OSCARO. «Ils sont bien préparés, et je suppose que nous pouvons faire du bon travail. En tant que rookie, je pourrai faire une séance d'entraînement de plus que les autres."



Daniel Serra, Rubens Barrichello, Carlos Bueno, Nelson Piquet Jr, Antonio Pizzonia, Max Wilson et Ricardo Zonta seront également en action dans les deux courses de 40 minutes sur le circuit situé dans la province de Paraná, près de la frontière avec le nord-est de l’Argentine.



«J'ai beaucoup de respect pour les concurrents et les voitures, qui sont très rapides et puissantes», a déclaré Guerrieri. "Je suis sûr que ce sera un week-end spécial."



Guerrieri sera de retour sur le poste de WTCR OSCARO lors du doublé chinois, qui débutera à la course WTCR de China-Ningbo du 28 au 30 septembre.

The post Vainqueur en WTCR, Guerrieri s’attaque au Brésil appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.