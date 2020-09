L'Argentin est parti de la première ligne au volant de sa Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport aux côtés de Yvan Muller, le pilote qui s'était élancé de la DHL Pole Position, et a exercé une forte pression sur le pilote Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR dès le départ après la voiture de sécurité.



Puis, à Aremberg, Guerrieri a lancé une attaque courageuse à l'extérieur, sur une piste glissante. L'Argentin et le Français ont joué des coudes et des portières dans le virage, mais c'est bien Guerrieri qui bénéficiait de la ligne intérieure pour le virage à droite suivant, et qui s'emparait de la première place.



Guerrieri s'est ensuite forgé une avance conséquente, pour remporter la course de trois tours lancée avec la grille inversée sur les 25.378 km de la Nordschleife. Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport devançait ainsi un trio Lynk & Co, Muller devançant sur le podium son neveu et leader du championnat, Yann Ehrlacher, alors que Thed Björk passait la ligne à la quatrième place.



"Le dépassement était risqué, mais quand vous faites la course avec un pilote expérimenté comme Yvan, ce sont des choses que vous pouvez tenter", a déclaré Guerrieri, dont la victoire a donné le vrai coup d'envoi de sa campagne WTCR 2020. "Il y avait plus de grip à l'extérieur. Mais j'étais sur l'herbe deux fois au premier tour. J'ai quand même fait un écart et je savais où se trouvait l'adhérence grâce à mes souvenirs de l'année dernière. Je suis très heureux d'être de nouveau sur le podium".



Ehrlacher a de son côté dépassé Björk en toute fin de course pour monter sur le podium. "Sixième sur la grille, et troisième à l'arrivée, c'est plutôt pas mal", commentait le jeune Français après la course. "Ce sont des points importants que nous empochons. C'est bien, mais il nous manque des fans ici en bord de piste".



Tom Coronel a accroché une bonne cinquième place malgré un problème technique sur son RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport. Le Néerlandais s'était élancé de la troisième place sur la grille de départ et a cherché à défier Muller pour la deuxième place au premier tour, avant de retomber dans les griffes de Björk et Ehrlacher. Björk a porté une manoeuvre décisive au début du deuxième tour, prenant la ligne extérieure au virage numéro 1 qui lui a permis de prendre l'intérieur au virage numéro 2. Les deux hommes sont entrés en contact, et Ehrlacher en profitait pour dépasser Coronel.



Néstor Girolami conclut cette Course 1 en sixième position sur sa Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, devant un autre candidat au Trophée Rookie de la FIA, Gilles Magnus, sur son Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing, et la Honda de Tiago Monteiro.



Jean-Karl Vernay, sur son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne, et Bence Boldizs' Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición venaient ensuite, assurant à cinq marques de course clientes une place dans le top 10.



Parmi ceux qui ont connu des problèmes sur la Nordschleife, on citera Nathanaël Berthon, qui a été contraint de partir de la pitlane dans sa RS 3 TCR du Comtoyou DHL Team Audi Sport. Le Français a tout de même réussi à terminer 12e, derrière la CUPRA de Gábor Kismarty-Lechner.



La Lynk & Co de Santiago Urrutia et la Honda d'Attila Tassi n'ont pas réussi à rejoindre l'arrivée, tout comme Mikel Azcona, qui a abandonné sa CUPRA du Zengő Motorsport au premier tour à Karussell. Jack Young a subi de gros dégâts à l'avant droit sur sa Renault Mégane RS TCR du Vuković Motorsport, et n'a pu lui non plus terminer.



La course 2 de la WTCR Race of Germany débutera samedi à 10h00, heure locale.