WTCR Q&R : Zhang Tao, CAMF

Wuhan, le centre névralgique de l'industrie automobile chinoise, accueille un festival de sport automobile particulier cette semaine. Sur six journées, neuf catégories - dont le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO et le championnat chinois de Formule 4, seront en piste sur un circuit en ville excitant basé autour des principaux stades de la ville.

Cet événement a été organisé par la CAMF, la Fédération des sports automobiles et motocyclistes de Chine, et Zhang Tao, l’organisateur de la manifestation, ont donné un aperçu des avantages qu’il apportera au développement futur du sport automobile en Chine.



Une excellente piste et de nombreuses activités, que va-t-il se passer lors de ce premier festival de sports automobile et moto chinois?

«Nous proposons un événement sur circuit qui comprend du drifting, du GT, de l'endurance, du supertourisme, de la Formule 4 et des camions, neuf championnats au total. Il s'agit d'un contrat avec la ville de Wuhan pour cinq ans à compter de cette année. Nous voulions faire un festival pour les fans de sport automobile en Chine et en dehors de la piste avec la mise en place de zones d’exposition, y compris pour l’industrie automobile, afin de montrer les nouveaux véhicules à venir. En faisant venir des fans de voitures de route, nous espérons qu’ils pourront être les spectateurs du sport automobile de l’avenir. »



Quels sont vos objectifs principaux?

«L’arrivée de la F1 en Chine en 2004 a aidé la Chine à faire un grand pas en avant dans le sport automobile. Le WTCR est également un championnat du monde et nous souhaitons une autre étape importante, car les équipes peuvent montrer les installations et les pilotes peuvent montrer leurs techniques sur la piste. Nous souhaitons une coopération avec un championnat FIA afin que les pilotes, les mécaniciens et les équipes en Chine puissent améliorer leurs compétences. Je pense que si nous pouvons avoir une bonne communication entre le WTCR et les équipes chinoises, nous espérons qu'ils pourront travailler ensemble à l'avenir. ”



Combien de spectateurs attendez-vous la première année?

"Nous avons un événement de six jours pendant les vacances nationales et nous attendons 100 000 spectateurs pour assister aux courses et les autres spectacles."



En termes de bénéfices, qu'apportera le WTCR?

«C’est le plus haut niveau de la course de voitures de tourisme avec de nombreuses marques de voitures. Nous avons vu par le passé comment les équipes du Championnat de Chine de voitures de tourisme ont appris des équipes de la WTCC et se sont améliorées chaque année. Nous souhaitons la même chose de la part du WTCR et nous espérons qu'il y aura beaucoup de coopération entre les équipes, un partage d'ingénieurs, d'informations et d'idées. ”



Et quel héritage espérez-vous que cet événement va créer?

«Nous avons 697 commissaires, 190 pilotes et 46 équipes de course, beaucoup de gens travaillent donc ici, apprennent et s’améliorent. C’est un grand événement et nous sommes très excités à l'idée. "



Cet article a été publié à l'origine sur FIA.com.

