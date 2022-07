Kerley forfait pour le 4x100m

Le champion du monde du 100m, Fred Kerley, a annoncé jeudi par le biais de l'équipe américaine son forfait pour le relais 4x100m. Le sprinteur américain, éliminé en demi-finales du 200m mercredi, avait déclaré avoir subi "une crampe". Il semblerait qu'il soit finalement touché au quadriceps.

Le comeback de van Niekerk

Le Sud-Africain Wayde van Niekerk, recordman du monde, s'est qualifié pour sa première finale internationale depuis 2017 en terminant 2e de sa demi-finale du 400m.

Le recordman du monde de la distance (43"03 en 2016), champion olympique en 2016 à Rio et double champion du monde (2015 et 2017), s'était grièvement blessé à un genou il y a cinq ans. En terminant 2e de sa demi-finale en 44"75, derrière l'Américain Champion Allison, l'ex-petit prince de l'athlétisme retrouve enfin les sommets.

En finale vendredi, il aura fort à faire notamment face à l'Américain Michael Norman, meilleur temps des demies (44.30) et face au Grenadien Kirani James, triple médaillé olympique sur le tour de piste. Le champion olympique en titre, le Bahaméen Steven Gardiner, est absent à cause d'une blessure.

Sa compatriote double championne olympique Shaunae Miller-Uibo a réussi le meilleur temps des demi-finales femmes en 49"55, et fait figure de favorite pour le titre samedi.

Jeruto intouchable et supersonique

La Kazakhstanaise Norah Jeruto a remporté le titre de championne du monde du 3000m steeple jeudi à Eugene (Oregon) en courant en 8'53"02, soit le 3e meilleur chrono de l'histoire. Elle a par ailleur signé le nouveau record des championnats du monde.

Kényane d'origine autorisée à courir pour le Kazakhstan depuis le début d'année, Jeruto (26 ans) a devancé les Ethiopiennes Werkuha Getachew et Mekides Abebe, après avoir imprimé un rythme de folie qu'elle a su conserver jusque dans l'emballage final. La Française Alice Finot a terminé 10e pour sa première finale internationale (9'21"40).

Jeruto compte six victoires sur le prestigieux circuit de la Ligue de Diamant mais n'avait jamais concouru en championnat chez les seniors, ayant dû patienter plusieurs années avant de pouvoir représenter le Kazakhstan. Aucune des trois athlètes sur le podium n'avait jamais gagné de médaille internationale.

Feng mate la légende Perkovic

La Chinoise Feng Bin a été sacrée championne du monde du lancer du disque pour la première fois en dépassant les favorites, la Croate Sandra Perkovic et l'Américaine Valarie Allman. Avec un meilleur jet à 60.36m, la Française Mélina Robert-Michon, en difficultés depuis deux saisons, s'est classée dixième, deux jours après avoir fêté ses 43 ans.

Feng (28 ans) s'est imposée grâce à un meilleur jet expédié à 69.12m, record personnel amélioré de plus de trois mètres (66m jusque-là). Perkovic (68,45 m), double championne olympique (2012 et 2016) et double championne du monde (2013 et 2017), et Allman (68,30 m) ne sont elles séparées que par quinze centimètres.

La lanceuse américaine se présentait à Eugene en position de prétendante N.1 à l'or en tant que meilleure performeuse mondiale de l'année avec 71.46 m. Feng n'avait jamais été médaillée mondiale ou olympique jusque-là.

