Moins de deux ans après la fin de carrière de Tony Parker , un autre très grand nom du basket tricolore s'apprête à tirer sa révérence, en la personne de Joakim Noah. Ce lundi, The Athletic a annoncé que le Français de 36 ans quittait définitivement les parquets de NBA. C'est avec le maillot des Chicago Bulls que le fils de Yannick Noah a connu la période la plus faste d'une carrière longue de treize saisons de l'autre côté de l'Atlantique. L'aventure a commencé en 2007 lorsque le basketteur tricolore a été drafté par la franchise de l'Illinois (où il est resté jusqu'en 2016), après de belles années universitaires à Florida.

Sous les couleurs des Bulls, Joakim Noah a participé deux fois au All-Star Game mais a également terminé quatrième de la course au MVP en 2014. Au cours de cette même année, "Jooks" a été élu meilleur défenseur de la Ligue. Deux ans plus tard, le Français est parti chez les Knicks où il n'a pas connu le même succès. "Ça n'a tout simplement pas fonctionné. Quand j'y repense, je me rends compte que je croyais être prêt pour New York, mais ce n'était pas le cas. Et je dois vivre avec ça", confiait-il en 2018 avant son départ à Memphis. Après un court passage chez les Grizzlies, Joakim Noah a effectué une dernière pige avec les Los Angeles Clippers.