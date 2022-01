La star de Portland, Damian Lillard, a subi une intervention chirurgicale jeudi pour soigner "une blessure à l'origine de douleurs abdominales persistantes". Lillard sera absent pour au moins six semaines, ont annoncé les Blazers.

Il ne sera que réévalué fin février. Cette indisponibilité est un coup dur porté aux ambitions de playoffs des Blazers, qui occupent la 10e place de la Conférence Ouest et ont été écrasés par Denver le soir-même (140-108). La saison régulière se terminera le 10 avril.

Une douleur qu'il traîne depuis les Jeux

"Dame" a joué pour la dernière fois le 31 décembre. Il a manqué onze matches cette saison, en raison de ces douleurs abdominales aggravées lors de la campagne victorieuse de Team USA aux Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021.

"Durant les JO, je ne pouvais pas être en plus mauvais état et je me suis dit : 'Mec, c'est un vrai problème'", a déclaré Lillard dans un message publié sur le site internet des Blazers. "Après, j'ai pris 30 jours sans rien faire du tout et je me suis senti beaucoup mieux en arrivant au camp d'entraînement de présaison. Puis j'ai commencé à ressentir à nouveau des douleurs. Je pensais que le repos m'aurait aidé, mais ça n'a pas été le cas", a-t-il ajouté.

"Je sais que l'intervention chirurgicale est ce qu'il y a de mieux. C'est un mal pour un bien. C'est juste ce qui devait arriver", a conclu le shooteur, un des meilleurs de la ligue nord-américaine, qui a été opéré à Philadelphie.

McCollum également absent

En 29 rencontre disputées, il a vu ses moyennes de points et de pourcentage aux tirs baisser par rapport à l'exercice précédent, tournant à 24 unités et 7,3 passes décisives de moyenne par rencontre.

Portland, qui doit également composer depuis plusieurs semaines sans l'autre star de l'équipe, CJ McCollum, indisponible pour une durée indéterminée après un pneumothorax, entamait un road-trip de six matches ce jeudi chez les Nuggets.

