10h07. Vittozzi sort en tête du premier tir couché, Hanna Oeberg et Anaïs Chevalier-Bouchet limitent la casse malgré deux pioches pour la Française. Déjà un anneau de pénalité pour l'Allemagne !

10h06. Premier tir à suivre...sous les rafales...

10h05. Après un début de tour entamé tambour battant vent dans le dos, le vent de face sur le retour vers le stade permet au peloton de se reformer.

10h03. Roeiseland prend la tête sur une piste étroite. Chevalier-Bouchet passe 6e au premier intermédiaire, au milieu du paquet.

10h02. Les 20 nations engagées sur ce relais doivent composer avec une météo rude. Un grand soleil surplombe le site de Zhangjiakou. Le vent souffle par rafales et le thermomètre affiche -20 degrés.

10h00. C’EST PARTI pour ce relais 4x6km mixte des Jeux Olympiques 2022 !

9h50. Outre le favori norvégien, les Bleus devront aussi se méfier de la Suède, qui aligne les sœurs Oeberg (Hanna en lanceuse), Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson. Pas la plus tranchante sur le papier mais souvent régulière, la Biélorussie dispose de quelques arguments de choix dans la lutte à la médaille (Dzinara Alimbekava, Hanna Sola, Mikita Labastau, Anton Smolski). Attention également au Comité Olympique de Russie (Nigmatullina, Reztsova, Loginov, Latypov), sans oublier les outsiders allemand (Voigt, Herrmann, Doll, Nawrath) et italien (Vittozzi, Wierer, Bormolini, Hofer).

9h37. Mais le relais tricolore a aussi son mot à dire. Dans un grand jour, cette équipe de France a toutes les armes pour conserver son titre acquis à Pyeongchang devant…la Norvège. Anaïs Chevalier-Bouchet lancera le relais français. Puis viendra le tour de Julia Simon et Emilien Jacquelin. Enfin, Quentin Fillon Maillet aura la lourde tâche de conclure avec, on l’espère, une médaille au bout.

Marie Dorin Habert célèbre le sacre français en relais mixte, lors des JO 2018, sous les regards amusés de Simon Desthieux et Martin Fourcade (à droite) Crédit: Getty Images

9h34. Certes, le Comité Olympique de Russie arrive à Pékin en leader, mais la Norvège n’en demeure pas moins la grandissime favorite ce samedi, victorieuse du seul relais mixte classique disputé cette saison. Composé d’un quatuor royal (Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Boe, Johannes Boe), le relais norvégien fait figure assurément d’équipe à battre.

9h30. Après les deux premiers relais mixte disputés à Oberhof (Allemagne), la Russie domine le classement de la spécialité, bien que cela ne revêt pas d’une grande importance aux JO, qui ne compteront pas pour les classements de la Coupe du monde.

9h15. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Eurosport.fr pour suivre EN DIRECT le relais mixte 4x6km des Jeux Olympiques 2022. Départ de la course à 10h heure française.

