C'est l'un des rendez-vous marquants de cette fin de saison. Du 8 au 12 septembre 2021, vivez les 27e Championnats d'Europe de cyclisme sur route en direct sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr avec les Rois de la Pédale. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Chute pour Philipsen et Kristoff, Nizzolo sur le fil : Le résumé des championnats d'Europe

Comment regarder en direct vidéo les Championnats d'Europe ?

Championnats d'Europe Bardet et Pinot seront de la fête, pas Alaphilippe 01/09/2021 À 14:16

Les Championnats d'Europe 2021 seront à suivre en direct sur Eurosport 1, en direct et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr. Colin Bourgeat, Simon Dos Santos et Jacky Durand vous accompagneront toute la semaine au commentaire de ce grand rendez-vous cycliste de la saison. Les courses seront également retransmises par La Chaîne L'Equipe.

Vivement Roglic vs Pogacar : "Cette Vuelta donne des regrets… et envie d’être au Tour 2022"

Qui sont les favoris aux Championnats d'Europe 2021 ?

Remco Evenepoel débarque lui aussi avec le plein d'ambitions, tout comme João Almeida, Bauke Mollema, Matej Mohorič, Jonas Vingegaard, Sonny Colbrelli ou encore Peter Sagan. Vainqueur en 2020 à Plouay, Giacomo Nizzolo sera en quête d'un doublé à domicile. Mais la concurrence sera forte pour le coureur de la Qhubeka Assos. Double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar a fait de ces Championnats l'une de ses priorités pour la fin de saison et sera l'un des grands favoris au départ ce dimanche. Parmi les autres prétendants à la victoire finale, le jeune Belgedébarque lui aussi avec le plein d'ambitions, tout commeou encore

Anna van der Breggen, Marianne Vos, Demi Vollering ou encore Ellen van Dijk. Auteure d'une belle fin de saison, la Suissesse Marlen Reusser sera à suivre. Assistera-t-on au sacre d'une sixième lauréate en six courses chez les dames ? Sacrée l'an dernier, Annemiek van Vleuten sera l'une des immenses favorites samedi. Néanmoins, la Néerlandaise devra batailler avec ses nombreuses compatriotes présentes commeou encore. Auteure d'une belle fin de saison, la Suissessesera à suivre.

Annemiek Van Vleuten tout sourire au moment de passer la ligne aux Championnats d'Europe 2020, à Plouay. Crédit: Getty Images

En contre-la-montre, Stefan Küng remettra son titre en jeu et devra faire face à la concurrence de poids lourds de la discipline comme le champion du monde en titre Filippo Ganna, Remco Evenepoel, Kasper Asgreen, Rémi Cavagna ou encore l'autre Suisse Stefan Bissegger. Vainqueur du contre-la-montre à Laval sur le Tour, Tadej Pogacar aura également des arguments. Chez les dames, Ellen Van Dijk cherchera à ravir la couronne qu'elle détenait pendant quatre ans à sa compatriote Anna van der Breggen.

Quels sont les Français engagés aux Championnats d'Europe 2021 ?

Côté tricolore, le sélectionneur Thomas Voeckler a présenté une formation offensive et séduisante. En Italie, Romain Bardet, Warren Barguil, Benoît Cosnefroy, Frank Bonnamour, Aurélien Paret-Peintre et Thibaut Pinot seront les forces en présence sur la course en ligne. Champion de France de cette dernière il y a quelques semaines, Rémi Cavagna sera lui aligné sur le contre-la-montre avec Bruno Armirail.

Molard : "On va louper des jeunes talents à vouloir les faire passer pro trop tôt"

Chez les dames, Coralie Demay, Aude Biannic, Victorie Guilman, Gladys Verhulst, Audrey Cordon-Ragot et Juliette Labous seront alignées sur la course en ligne. Ces deux dernières seront également au départ du contre-la-montre individuel, le 9 septembre.

Pour le relais mixte, le train bleu-blanc-rouge sera emmené par Bruno Armirail, Alexis Gougeard, Benjamin Thomas chez les hommes, Coralie Demay, Gladys Verhulst et Eugénie Duval chez les dames.

Le programme complet des Championnats d'Europe 2021

Les courses élites (contre-la-montre et courses en ligne) seront à vivre en direct sur Eurosport 1, en direct et en intégralité sur et l'application Eurosport. La course en ligne U23 messieurs sera à vivre en direct et en intégralité sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Mercredi 8 septembre 2021

Contre-la-montre individuel Juniors Messieurs et Dames

Relais par équipe Elites Messieurs et Dames

Jeudi 9 septembre 2021

Contre-la-montre individuel U23 Dames

Contre-la-montre individuel Elites Dames

Contre-la-montre individuel U23 Messieurs

Contre-la-montre individuel Elites Messieurs

Vendredi 10 septembre 2021

Course en ligne Juniors Messieurs

Course en ligne Juniors Dames

Course en ligne U23 Dames

Samedi 11 septembre 2021

Course en ligne U23 Messieurs

Course en ligne Elites Dames

Dimanche 12 septembre 2021

Course en ligne Elites Messieurs

Molard: "Quand tu cours à côté de Roglic, tu sens qu'il est au-dessus"

Tour de Grande Bretagne Le chrono et le maillot pour INEOS, Van Aert frustré, Alaphilippe placé IL Y A UNE HEURE