Eurosport Race : Une Vuelta victorieuse et Yates renverse Sagan

Qu'est-ce que l'Eurosport Race ?

Etabli à l'instar de son homologue du tennis, l'Eurosport Race se base uniquement sur les résultats de la saison en cours, et prend en compte absolument toutes les courses professionnelles du calendrier. Ces dernières sont réparties en huit catégories selon leur prestige, leur importance ou encore leur ancienneté qui accordent plus ou moins de points. Au total, 10245 points sont décernés sur l'ensemble de la saison pour le classement général de l’ensemble des courses par étapes et 8672 sur les courses d’un jour, Mondiaux compris.

Le classement du 16 septembre

On le savait, la Vuelta avait de bonnes chances de considérablement bouleverser le haut du classement de l'Eurosport Race. Elle l'a fait. Du top 3 de la semaine passée, il n'en reste plus qu'un seul encore sur le podium et l'agit de l'ancien leader, Peter Sagan. Ancien car le Slovaque n'a pu conserver sa place, malgré la multiplication de ses places d'honneurs (5 top 3, aucune victoire). La faute à la grande performance sur les routes espagnoles de Simon Yates. Vainqueur du général, du maillot du combiné, d'une étape et sept fois dans le top 10, le Britannique s'est offert un joli pactole de 1562 points. Tout juste suffisant pour le troisième Britannique à remporter un Grand Tour cette année pour prendre la tête de l'Eurosport Race, avec 35 unités d'avance sur le triple champion du monde en titre.

Vidéo - Malin, Yates a attendu son heure pour faire la différence : L'arrivée de la 14e étape 04:07

Après plusieurs semaines de présence sur le podium avec Elia Viviani (désormais 4e) et Julian Alaphilippe (6e), la Quick-Step Floors a été obligé de baisser pavillon face à la belle Vuelta d'Alejandro Valverde. L'Espagnol de la Movistar, 5e et vainqueur de deux étapes, ne sera donc resté qu'une semaine hors du top 5 et retrouve le podium (3e), plus d'un mois après l'avoir quitté. Grâce à ses performances sur le Tour d'Espagne, Valverde dépasse officiellement son total "théorique" de 2017.

Derrière lui, l'autre bonne opération de la semaine est à mettre au compte de Miguel Angel Lopez, 2e de la Vuelta et désormais 14e de l'Eurosport Race. Le Colombien est le seul participant au Tour d'Espagne à faire son entrée dans le top 20, Enric Mas (Quick-Step Floors) manquant celui-ci pour un peu plus de 200 points. Mais les "non-Vuelta" ont eux aussi brillé cette semaine, à l'image notamment de Sonny Colbrelli (22e, Bahrain-Merida), vainqueur du Coppa Bernocchi, et surtout de Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), vainqueur du GP de Wallonie et du GP Jef Scherens.

Vidéo - Dans un fauteuil, Colbrelli double la mise 01:59

Le Top 20 :

Coureur Equipe Nationalité Points Evolution 1 Simon Yates Michelton-Scott Grande-Bretagne 3528 + 6 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe Slovaquie 3493 - 1 3 Alejandro Valverde Movistar Espagne 3227 + 3 4 Elia Viviani Quick-Step Floors Italie 3131 - 1 5 Geraint Thomas Sky Grande-Bretagne 2991 - 3 6 Julian Alaphilippe Quick-Step Floors France 2671 - 2 7 Primoz Roglic Lotto NL-Jumbo Slovénie 2345 - 2 8 Christopher Froome Sky Grande-Bretagne 1956 = 9 Michal Kwiatkowski Sky Pologne 1835 + 4 10 Tom Dumoulin Sunweb Pays-Bas 1813 - 1 11 Greg Van Avermaet BMC Belgique 1741 - 1 12 Arnaud Démare Groupama-FDJ France 1740 - 1 13 Michael Matthews Sunweb Australie 1720 - 1 14 Miguel Angel Lopez Astana Colombie 1475 + 15 15 Alexander Kristoff UAE Team Emirates Norvège 1442 - 1 16 Tim Wellens Lotto-Soudal Belgique 1373 - 1 17 Niki Terpstra Quick-Step Floors Pays-Bas 1360 - 1 18 Michael Valgren Astana Danemark 1338 - 1 19 Pascal Ackermann Bora-Hansgrohe Allemagne 1330 - 1 20 Dylan Groenewegen Lotto NL-Jumbo Pays-Bas 1121 =

La révélation "de la semaine" : Enric Mas (Quick-Step Floors)

Déjà brillant au printemps sur le Tour du Pays Basque (6e) et au Tour de Suisse (4e), le Majorquin était considéré au départ du Tour d'Espagne comme un potentiel top 10, au mieux. Son manque d'expérience en Grand Tour (71e de la Vuelta 2017) et une équipe assez faible en montagne n'offrait pas assez de garanties pour viser plus haut, pensait-on. Mais le grimpeur de la Quick-Step Floors a bluffé son monde, faisant preuve de beaucoup de sérénité et de talent en haute montagne, notamment en troisième semaine. Finalement 2e du général, vainqueur de la 20e étape à la Gallina à seulement 23 ans, Enric Mas incarne déjà la relève espagnole.

Vidéo - Mas coiffe Lopez et s'offre sa plus belle victoire 02:34

Le top 5 des déceptions de la saison :

287. Sergio Henao (Sky), 137pts

435. Fabio Aru (UAE Team Emirates), 82pts

518. Edward Theuns (Sunweb), 65pts

747. Merhawi Kudus (Dimension Data), 32pts

1108. Alberto Bettiol (BMC), 10pts

Fabio Aru, Vuelta tappa 16Eurosport

Les Français

Désormais 6e du classement mondial, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a profité de ses succès au Tour de Slovaquie (général et une étape) pour conforter son leadership au niveau national puisque ses deux poursuivants directs, Arnaud Démare et Romain Bardet (12e de la Coppa Agostini), n'ont pas scoré cette semaine. En revanche, les autres Tricolores ont profité de la Vuelta pour s'illustrer. Et plutôt deux fois qu'une.

Et on retrouve en tête d'affiche Thibaut Pinot. Le grimpeur franc-comtois, vainqueur de deux étapes à la pédale et finalement 6e du général (407pts au cumul), profite des trois semaines de rêve vécues par la Groupama-FDJ, qui a eu le maillot rouge de leader plusieurs jours grâce à Rudy Molard (14e du général), pour entrer dans le top 50 (30e). S'ils n'ont pas eu une telle réussite finale, Alexandre Geniez et Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) ainsi que Nacer Bouhanni (Cofidis) ont chacun ramené une belle victoire d'étape, le second passant même tout prêt du top 10 au général (11e).

Vidéo - Après l'avoir accompagné, Pinot a déposé Yates pour s'offrir la 19e étape 02:30

Les Français du top 50 :

6. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), 2671pts

12. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1740pts

21. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), 1234pts

30. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 960pts

46. Christophe Laporte (Cofidis), 777pts

Les courses de la semaine :

Tour de Chine II (catégorie 7, sept étapes)

80 pts pour le vainqueur final

Les 10 premiers du général (2 pts pour le 10e) marquent des points ainsi que les 3 premiers par étapes (35, 15 et 5) et les 3 premiers des classements annexes (5, 3 et 1).

Tour de Siak (catégorie 8, quatre étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Turul Romaniei (catégorie 8, cinq étapes)

60 pts pour le vainqueur final

Les 5 premiers du général (5 pts pour le 5e) marquent des points ainsi que les tous les vainqueurs d’étape (20)

Tour de l'Eurométropole (catégorie 6)

180 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (4 pts pour le 10e) marquent des points

Omloop van het Houtland Lichtverlde (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Coppa Sabatini (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Memorial Marco Pantani (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Gooikse Pijl (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Duo Normand (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Grand Prix d'Isbergues (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Trofeo Matteotti (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points

Tour du Gévaudan (catégorie 7)

120 pts pour le vainqueur

Les 10 premiers (2 pts pour le 10e) marquent des points