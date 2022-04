Plateau de gala pour cette 108e édition de Liège-Bastogne-Liège. Impérial l'an dernier , Tadej Pogacar remet son titre en jeu et sera l'un des principaux favoris à sa propre succession. Chez les dames, Demi Vollering sera en quête d'un doublé. Dimanche 24 avril 2022, à partir de 13h30, la Doyenne sera à regarder en direct sur Eurosport et l'application Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici.

Coquard : "Pogacar est tellement fort que peu de courses peuvent lui résister"

Sur quelles chaînes TV regarder Liège-Bastogne-Liège 2022 ?

Liège-Bastogne-Liège sera à suivre en direct sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. La course messieurs sera diffusée à partir de 13h30 et sera également à suivre en direct commenté sur Eurosport.fr. La course dames sera également à regarder en direct sur Eurosport 2 à partir de 11h35.

Commentaire : Louis-Pierre Frileux, David Moncoutié et Audrey Cordon-Ragot pour la course messieurs ; Colin Bourgeat et Audrey Cordon-Ragot pour la course dames

La course sera également retransmise par le groupe France Télévisions.

Qui sont les favoris et les Français engagés sur Liège-Bastogne-Liège 2022 ?

Les favoris : Le "nouveau Cannibale" a faim. Fanny depuis quelques semaines, frustré sur le Tour des Flandres, Tadej Pogacar visera un deuxième sacre de rang après 2021. En Wallonie, le champion du monde Julian Alaphilippe est en quête un premier succès sur la Doyenne, l'un de ses grands objectifs de la saison. Revenu à la compétition sur Paris-Roubaix où il a terminé deuxième, Wout Van Aert sera également un favori naturel

Le Mur de Huy est son royaume : les trois Flèches glorieuses d’Alaphilippe

Les outsiders et principaux coureurs à suivre : Si les trois premiers cités font office d'épouvantails, ils auront pourtant fort à faire sur les routes de la région liégeoise. Coéquipier de Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel peut viser le titre. Très en vue sur Paris-Roubaix, Matej Mohoric cherchera à décrocher un second Monument cette saison après Milan-Sanremo. Jonas Vingegaard, Aleksandr Vlasov, Enric Mas, Diego Ulissi, Daniel Felipe Martinez, Michael Woods, Bauke Mollema ou encore Alejandro Valverde, quadruple vainqueur de l'épreuve, peuvent nourrir de belles ambitions.

Les Français au départ : Julian Alaphilippe ne sera pas la seule grande chance côté tricolore. Friand des courses ardennaises, Benoit Cosnefroy est un sérieux prétendant tout comme Warren Barguil, déjà vainqueur à deux reprises cette saison. Présents sur le Tour des Alpes, Guillaume Martin et Romain Bardet seront aussi de la partie. Valentin Madouas, Aurélien Paret-Peintre, Pierre Latour, Dorian Godon, Matis Louvel, Quentin Pacher, Elie Gesbert, Pierre-Luc Périchon, Bruno Armirail ou encore Alexis Vuillermoz complètent ce très riche escadron bleu-blanc-rouge.

Annoncé vainqueur puis finalement 2e derrière Kwiatkowski : l'arrivée frustrante de Cosnefroy

Quelles coureuses à suivre sur le Liège-Bastogne-Liège Femmes 2022 ?

Les favorites : La tenante du titre Demi Vollering sera en Belgique pour la défense de ton titre. Vainqueure sur l'Amstel et sur la Flèche Wallonne, l'Italienne Marta Cavalli fait partie des favorites au même titre que la championne d'Europe Ellen van Dijk et Annemiek van Vleuten, vainqueure de l'édition 2019.

Les autres coureuses à suivre : Elles seront nombreuses à pouvoir jouer la gagne sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. La récente vainqueure de Paris-Roubaix Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Lotte Kopecky ou encore Cecilie Ludwig seront au départ.

Les Françaises à suivre : Sandra Levenez, Léa Curinier, Pauline Allin, Anais Morichon, Olivia Onesti, Cédrine Kerbaol, Morgane Coston, Typhaine Laurance ou encore la championne de France Evita Muzic seront présentes pour cette sixième édition de la course dames.

Demi Vollering lors de Liège-Bastogne-Liège 2022. Crédit: Getty Images

Le parcours de Liège-Bastogne-Liège 2022

C'est un parcours quasi-inchangé par rapport à l'an dernier, chez les hommes, comme chez les dames. Après un départ du Quai des Ardennes à Liège, les coureurs auront droit aux traditionnels 254,7km du parcours ainsi que dix côtes avec la Roche aux Faucons, la Côte de la Redoute ou encore l'enchaînement Wanne - Stockeu - Haute-Levée.

Le palmarès des dix dernières éditions de Liège-Bastogne-Liège

Messieurs

2021 : Tadej Pogacar (SLO)

2020 : Primoz Roglic (SLO)

2019 : Jakob Fuglsang (DAN)

2018 : Bob Jungels (LUX)

2017 : Alejandro Valverde (ESP)

2016 : Wout Poels (PBS)

2015 : Alejandro Valverde (ESP)

2014 : Simon Gerrans (AUS)

2013 : Dan Martin (IRL)

2012 : Maxim Iglinskiy (KAZ)

Dames

2021 : Demi Vollering (PBS)

2020 : Elizabeth Deignan (GBR)

2019 : Annemiek van Vleuten (PBS)

2018 : Anna van der Breggen (PBS)

2017 : Anna van der Breggen (PBS)

