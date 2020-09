La chute de Thibaut Pinot à Nice, la perte du maillot jaune par Julian Alaphilippe pour une prise de bidon illicite à quelques minutes seulement de l'arrivée, Primoz Roglic en jaune après plus d'une semaine de course... Depuis le début du Tour de France, le 29 août dernier, les performances sportives sont revenues au premier plan. Mais la pandémie de coronavirus n'étant jamais loin, elle menace toujours de perturber cette Grande Boucle 2020.

Car la règle est simple mais stricte : si deux cas de coronavirus sont détectés au sein d'une équipe, coureurs et staff compris, alors celle-ci sera exclue du Tour de France. Dans les prochaines heures, mardi matin au plus tard, l'épée de Damoclès pourrait tomber pour certaines formations. Après avoir effectué des tests trois jours avant le départ à Nice, une première partie des équipes a été dépistée dimanche au Parc Beaumont de Pau, avant la 9e étape. Puis la fin des tests PCR vont se dérouler lundi, dans la matinée.

"Nous avons reçu un document de 40 pages qui explique comment respecter le protocole sanitaire. Il permet de guider les coureurs et leurs équipes dans leurs différentes activités, a indiqué Jeroen Swart, le responsable médical de l'équipe UAE Team Emirates. Nous appliquons les mesures que nous connaissons tous : port du masque, désinfection des mains dans plusieurs endroits, que ce soit par exemple dans le bus ou les véhicules. Le protocole est aussi strict concernant la nourriture, les massages et tout ce que nous faisons au quotidien. Nous aurons du mal à faire plus que ce que nous faisons déjà."