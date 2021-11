Mes joueurs sont toujours mes favoris". Avant le déplacement à Saint-Etienne dimanche, Mauricio Pochettino avait déjà donné sa préférence à Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2021, Je tiens à lui adresser publiquement toutes mes félicitations, à lui et à sa famille, a-t-il déclaré mardi en conférence de presse, à la veille de la réception de Nice. C'est quelque chose d'énorme. Pour tout le monde ici, ce 7e Ballon d'Or est extraordinaire." ". Avant le déplacement à Saint-Etienne dimanche, Mauricio Pochettino avait déjà donné sa préférence à Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2021, remis lundi à la star argentine du PSG . L'entraîneur parisien est ravi d'avoir vu son joueur remporter le trophée pour la septième fois de sa carrière. ", a-t-il déclaré mardi en conférence de presse, à la veille de la réception de Nice.

Pochettino, lui, préfère déjà se projeter vers l'avenir. Avec l'ambition de voir son joueur briller sous le maillot du PSG pour remporter une nouvelle fois le trophée. Et, surtout, l'espoir que ce septième sacre appelle des titres pour son équipe. "On espère que c'est le premier jour de la construction d'un huitième ballon d'or pour Messi, a lancé l'entraîneur du PSG. On est ravi de l'avoir ici. Au-delà des récompenses individuelles, on espère avoir des trophées collectifs. C'est ce que tout le monde attend."

