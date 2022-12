C'est l'expression favorite de Didier Deschamps mais, ces dernières heures, c'est le devenu le leitmotiv favori de tous les sélectionneurs qualifiés en 8es : "c'est une nouvelle compétition qui commence". Ce samedi, c'est vrai, c'est l'heure du grand vertige et le début du quitte ou double pour toutes les nations encore en lice. Alors, pour vous guider dans ces 8es de finale, voici le tableau final décrypté.

Pays-Bas - Etats-Unis

Samedi 3 décembre (16h), stade Khalifa

Classement FIFA : 8e - 16e

Meilleur résultat en Coupe du monde : Finale (2014) – Demi-finale (1930)

C’est tout simplement la seule affiche entre deux équipes invaincues dans ce Mondial. Les Pays-Bas ont été capables de belles séquences dans le jeu mais manquent encore de constance. Les Etats-Unis ont affiché une vraie solidité défensive et peuvent faire mal avec leurs flèches offensives. A priori déséquilibrée sur le papier, cette rencontre fait partie de celles qu’on surveillera attentivement au moment d’imaginer de potentielles surprises.

Argentine - Australie

Samedi 3 décembre (20h), stade Ahmad bin Ali

Classement FIFA : 3e – 38e

Meilleur résultat en Coupe du monde : Vainqueur (1978, 1986) – Huitièmes de finale (2006, 2022)

L'un des matches les plus déséquilibrés sur le papier. L’Argentine s’est mise dans une position très délicate en s’inclinant face à l’Arabie saoudite, mais est nettement montée en puissance depuis . L’Australie avait aussi démarré par une claque contre les Bleus (4-1) avant de relever la tête. Mais s’ils se sont imposés à deux reprises, les Socceroos présentent un plan de jeu plus que minimaliste. Ce fut impossible de tenir ainsi contre les Bleus. Face à l’armada offensive de l’Albiceleste, portée par Lionel Messi, cela semble au moins autant compromis.

France - Pologne

Dimanche 4 décembre (16h), stade Al Thumama

Classement FIFA : 4e - 26e

Meilleur résultat en Coupe du monde : Vainqueur (1998, 2018) - 3e place (1974, 1982)

Attention au syndrome suisse. C'est sans doute ce qu'aura l'équipe de France en tête au moment d'entrer sur la pelouse pour son huitième de finale. Ultra-favoris du duel face à la Pologne, les Bleus devront éviter de prendre cet adversaire de haut, ce qu'a souligné Antoine Griezmann en conférence de presse vendredi . Reste que bien que qualifiée, la Pologne n'a franchement pas impressionné en phase de poules. Son but inavouable ? Tenir jusqu'aux tirs au but et miser sur la science de Wojciech Szczesny dans l'exercice. Les Bleus sont prévenus.

Angleterre - Sénégal

Dimanche 4 décembre (20h), stade Al Bayt

Classement FIFA : 5e - 18e

Meilleur résultat en Coupe du monde : Vainqueur (1966) - Quart de finale (2002)

Peut-être le 8e le plus alléchant de tableau final. Premiers de la poule B, les Three Lions ont franchi sans grande difficulté la phase de poules mais le potentiel de l'équipe de Gareth Southgate reste encore inconnu. Les Anglais sont-ils assez outillés pour aller chercher le titre ? Une partie de la réponse se trouve dans ce premier gros test pour eux, face à certains de leurs coéquipiers ou adversaires en Premier League. Même sans Sadio Mané, le Sénégal a montré une force de caractère impressionnante pour doubler l'Equateur sur le gong. Cette génération en or espère égaler la meilleure performance historique des Lions de la Teranga, histoire de rendre encore un peu plus hommage à Pape Bouba Diop . Bref, un conseil : soyez au rendez-vous de ce 8e qui déterminera l'adversaire potentiel des Bleus en quarts de finale.

Japon - Croatie

Lundi 5 décembre (16h), stade Al Janoub

Classement FIFA : 24e - 12e

Meilleur résultat en Coupe du monde : 8es de finale (2002, 2010, 2018, 2022) – Finale (2018)

A l’inverse, voilà le match le plus ouvert dans cette entame de phase à élimination directe. Le Japon a été l’une des surprises de cette phase de groupes : on le savait capable d’évoluer à un très bon niveau, mais on le condamnait dans un groupe composé de l’Allemagne et de l’Espagne. Finalement, Daichi Kamada et ses coéquipiers ont gagné contre ces deux ogres. La Croatie, elle, est fidèle à elle-même, avec une qualité technique de très haut niveau au milieu de terrain. Sauf que cette fois, il faut y ajouter un Joško Gvardiol en très grande forme derrière. Une vraie opposition de styles à venir.

Brésil - Corée du Sud

Lundi 5 décembre (20h), stade 974

Classement FIFA : 1er - 28e

Meilleur résultat en Coupe du monde : Vainqueur (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) – Demi-finale (2002)

On attendait le Ghana ou l’Uruguay, pour être honnête. Mais c’est bien la Corée du Sud qui a arraché le droit d’affronter le Brésil en 8es de finale, grâce à sa victoire surprise contre le Portugal. Heung-min Son et les siens tiennent donc leur match référence au moment idoine. Il est toutefois à relativiser : Fernando Santos avait fait tourner et sa sélection était dans un fauteuil avant la rencontre. Le Brésil reste l'immense favori malgré sa défaite face au Cameroun (1-0). En juin dernier, les deux équipes s’étaient croisées en amical… pour une victoire 5-1 de la Seleçao.

Maroc - Espagne

Mardi 6 décembre (16h), Education City Stadium

Classement FIFA : 22e - 7e

Meilleur résultat en Coupe du monde : 8e de finale (1986) - Vainqueur (2010)

Sans doute le plus inattendu des 8es de finale. Placés dans une poule homogène avec la Belgique et la Croatie, les Lions de l'Atlas ont survolé celle-ci, terminant invaincus et avec 7 points au compteur. En face, mais reste convaincue de ses forces et de sa supériorité technique. C'est évidemment la Roja qui part favorite sur cette confrontation mais les frissons entrevus face au Japon combinés au sentiment de puissance des Marocains fait de cette affiche l'une des plus incertaines du tableau.

Portugal - Suisse

Mardi 6 décembre (20h), stade Lusail

Classement FIFA : 9e – 15e

Meilleur résultat en Coupe du monde : Demi-finale (1966, 2006) – Quart de finale (1934, 1938 et 1954)

Voilà deux nations qui se sont affrontées à six reprises depuis 2008, pour un bilan parfaitement équilibré : trois victoires de partout. A l’Euro 2008, la Nati avait d’ailleurs dominé les partenaires de Cristiano Ronaldo lors d’un troisième match de poules sans enjeu. Tombeurs de l’équipe de France lors du dernier championnat d’Europe, les Suisses connaissent donc très bien la formule dans ce genre d’affiches. A priori, on s’attend à une rencontre plutôt fermée. Mais Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers ont montré face à la Serbie qu’ils savaient attaquer. Le Portugal de CR7, lui, se cherche encore un peu…

