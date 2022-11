Un favori à la porte... dès samedi ? L’Argentine pourrait être éliminée du Mondial 2022 avant même son troisième match. Battue mardi par l’Arabie Saoudite (2-1) , l’Albiceleste a vu la Pologne et le Mexique faire match nul (0-0) , en début de soirée. Résultat : en cas de défaite lors de leur deuxième rencontre, contre la sélection mexicaine (samedi, 20h), Lionel Messi et les siens diraient adieu au "Top 2" et perdraient tout espoir de qualification pour les huitièmes.