Ça y est, après trois mois de suspense, le feuilleton Paul Pogba a livré son dernier épisode. On a appris ce lundi que le milieu de terrain de la Juventus est officiellement forfait pour la Coupe du monde au Qatar qui débutera le 20 novembre. Le dénouement d'un long feuilleton pour "La Pioche", avec un climax aux airs de mauvaise série sur la mafia italienne.

Juillet : Le genou lâche, début des problèmes

Tout débute cet été, fin juillet plus précisément. Paul Pogba, au sortir d'une saison galère avec Manchester United, qu'il n'a d'ailleurs pas finie en raison d'un premier bobo à un mollet, est transféré à la Juventus. Un retour en Italie, au sein de la maison dans laquelle il a éclos au plus haut niveau, aurait pu lui faire le plus grand bien. Mais dès la pré-saison, ça se corse. Quelques jours après un amical contre l'équipe mexicaine de Guadalaraja, lors d'une séance d'entraînement, le ménisque de Pogba lâche.

A ce moment précis, l'indisponibilité précise du champion du monde est encore difficile à estimer. Si la question de la présence au Qatar mérite d'être posée et l'inquiétude naît, pas encore de panique. Il y a surtout la pointe d'agacement d'un champion obligé de manquer le début de saison avec son nouveau club. Sans oublier celui de la Juve qui ne peut pas compter lui alors même que son effectif présente d'immenses lacunes. Pogba avait même choisi à ce moment de ne pas se faire opérer, afin de maximiser ses chances de présence au Mondial.

Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Au moment de reprendre la course le 5 septembre, l'ancien Mancunien le sent. Son genou n'est pas remis, alors pas le choix : il doit passer sur le billard . Débute alors sa période de convalescence, qui ressemble déjà plus à 24h chrono qu'à une course contre-la-montre.

Août : L'affaire Pogba éclate au grand jour

explosives" sur son petit frère, son avocate Rafaela Pimenta et une affaire concernant Kylian Mbappé. Cette dernière s'avérera être les prétendues En effet, puisqu'un genou rebelle ne suffisait pas, une drôle d'affaire de famille va faire surface. Fin août, Mathias Pogba, son frère aîné, publie sur ses réseaux sociaux, dans une multitude de langues, une longue vidéo dans laquelle il promet des révélations "" sur son petit frère, son avocate Rafaela Pimenta et une affaire concernant Kylian Mbappé. Cette dernière s'avérera être les prétendues sollicitation d'un Marabout par La Pioche pour jeter un mauvais sort à l'attaquant du PSG.

Les avocats de l'intéressé prennent alors les devant et communiquent : la vidéo de l'aîné de la fratrie n'est pas une surprise. Elle s'ajouterait à la longue liste de pressions et tentatives d'extorsions , mêlant menaces au fusil d'assaut et règlements de comptes obscurs, dont Paul Pogba ferait l'objet depuis de longs mois. Et auxquelles, surprise, son grand frère participerait. Les justices françaises et italiennes étaient d'ailleurs au courant des prémices de cette affaire depuis le mois de juillet.

De fil en aiguille, l'enquête menée par deux juges d'instruction progresse et aboutit sur l'arrestation et la détention provisoire de cinq hommes , dont Mathias Pogba et quatre proches de la famille âgés de 27 à 36 ans. L'aîné Pogba, qui a entretemps reconnu être à l'initiative des vidéos postées sur ses réseaux sociaux, a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle.

Concernant la séquestration de Paul dans la nuit du 19 au 20 mars, lors de laquelle ses ravisseurs lui ont réclamé 13 millions d'euros sous la menace de fusils d'assaut, il a été placé sous le statut de témoin assisté. Mais même en détention provisoire, via des vidéos programmées pour être publiées fin septembre , il continue de charger son cadet . Pour le moment, l'enquête suit son cours.

Octobre : Le retour, l'espoir et... le forfait

Pogba va bien, son programme se déroule bien" s'était même aventuré Didier Deschamps. Mais pas pour longtemps. Quand la poisse vous tient. Au milieu de cette pagaille et dans les méandres de cette affaire très complexe, un rayon de soleil. Le milieu de terrain des Bleus a repris la course plus tôt que prévu , peu après la mi-octobre, et tout semble bien se passer. De quoi faire oublier un (tout petit) peu l'extra-sportif. "" s'était même aventuré Didier Deschamps. Mais pas pour longtemps. Quand la poisse vous tient.

La nouvelle est tombée en deux temps ce lundi. D'abord le coup de massue avec la blessure à la cuisse, contractée pendant sa remise en forme. Puis le coup fatal, l'officialisation. "Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération. Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar", annonce son avocate, Rafaela Pimenta. L'épilogue de trois mois en enfer.

