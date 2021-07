Le dernier des quarts de finale de l’Euro 2020 n’est pas celui qui a réservé le plus de suspense. L’Angleterre a dominé l’Ukraine 4-0 , samedi soir à Rome. Plus tôt dans la journée, le Danemark avait pris le dessus sur la République tchèque (2-1) . Anglais et Danois s’affronteront en demi-finale à Wembley (Londres) mercredi prochain.