Tout va bien, n'ayez crainte". Au moment de dresser l'état des lieux de la sélection française, Corinne Diacre n'a pas voulu s'étendre outre-mesure sur les cas individuels mais a simplement expliqué qu'elle avait "les 23 joueuses à disposition". Pas d'inquiétude donc pour Kadidiatou Diani, Wendie Renard ou Grace Geyoro, qui prétendent donc bien à une place de titulaire pour ". Au moment de dresser l'état des lieux de la sélection française, Corinne Diacre n'a pas voulu s'étendre outre-mesure sur les cas individuels mais a simplement expliqué qu'elle avait "". Pas d'inquiétude donc pour Kadidiatou Diani, Wendie Renard ou Grace Geyoro, qui prétendent donc bien à une place de titulaire pour défier l'Italie dimanche à Rotherham (21h). Avec ses taulières, l'équipe de France peut donc démarrer sereinement une compétition dont elle est classée parmi les favorites sérieuses.

Alors que les Bleues ferment la marche dans cette phase de poules et seront les dernières à entrer dans la compétition, une forme d'impatience a-t-elle saisi les Tricolores ? "Je n'ai pas noté d'impatience, a simplement répondu Diacre, sereine et minimaliste dans ses réponses. Il n'y a pas non plus d'énervement sur les périodes hors terrain. Je sens plutôt une équipe sereine, concentrée mais qui sait rigoler quand il le faut". Présente à ses côtés, Wendie Renard n'a pas dit autre chose, vantant notamment le camp des Françaises, perdu dans la campagne anglaise, à Ashby-de-la-Zouch, où le confort est total "même si le réseau ne passe pas".

La capitaine des Bleues a été sur la même ligne que sa sélectionneure : jusqu'ici, tout va bien. Mais, dimanche, tout sera différent. "Le premier match est plus difficile car ça vous lance dans la compétition, a admis celle qui dispute sa 8e compétition avec les Bleues sans n'avoir jamais gagné le moindre titre. Ça doit aussi nous soulager parce qu'on a vu les autres équipes jouer. On doit juste se lâcher, jouer avec nos qualités, avoir confiance. Ça sera un match difficile parce que c'est une belle équipe en face, qui a un collectif fort et des individualités de haut niveau".

Le tirage au sort est ainsi fait : c'est face à l'adversaire supposément le plus compliqué de ce groupe D que les Bleues débuteront. Et elles savent déjà à quoi s'attendre, sans doute bien guidées par les conseils de Pauline Peyraud-Magnin, joueuse de la Juventus, qui a donné tous les secrets nécessaires pour percer la muraille italienne. Corinne Diacre ne s'attend pas à autre chose : "J'espère un match ouvert, avec deux équipes qui voudront marquer des buts. Mais je sens que ça va être un match assez serré pour ces deux nations".

Serré et déjà décisif. Car une victoire face à l'Italie permettrait aux Bleues de se rapprocher des quarts mais également d'une première place bienvenue. "Les quarts de finale ? Nous n'y sommes pas encore, a balayé Renard quand elle fut relancée sur le plafond de verre auquel se heurtent ces Bleues depuis 2013. Le match de demain est important, c'est lui qui va nous donner cette confiance pour la suite. Je considère que les trois premiers matches que nous avons, c'est un mini-championnat. Il faut le remporter en respectant toutes les équipes. Après on aura le temps de se projeter. Peu importe le niveau, il faut mettre les ingrédients qu'il faut contre l'Italie, la Belgique et l'Islande". Histoire de s'éviter des frayeurs. Et garder ce climat serein, qui semble se dégager de ces Bleues new-look.

