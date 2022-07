Il y eut comme un flottement. Alors que les soigneurs bleus s'affairaient en priorité autour d'une Charlotte Bilbaut qui s'était relevée d'un duel très musclé (13e) et la raccompagnaient vers le banc, ils ont été appelés vers une autre urgence . A quelques mètres de là, Marie-Antoinette Katoto s'était assise, la tête des mauvais jours, en touchant son genou droit.

Après quelques brèves manipulations, tout le monde chez les Bleues avait compris. L'attaquante du PSG n'allait pas pouvoir continuer ce match. Mais sera-t-elle en mesure de poursuivre la compétition ? Le mystère est épais et le genou de Katoto sera scruté de très près vendredi à Ashby-de-la-Zouch, au camp de base des Bleues. De lui dépend en grande partie les chances finales des Tricolores dans cet Euro.

Sans elle, les Bleues ont perdu pied

Alors, comment en est-on arrivé là ? Par un faux mouvement, tout simplement, consécutif à un replacement offensif alors que Delphine Cascarino attaquait plein axe. "De ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle s'est fait ça toute seule, sur un mauvais appui", confirmait Grace Geyoro après coup. Instantanément, elle s'est tenue le genou avant de finalement le poser sur le gazon de Rotherham. Mercredi, déjà, c'est ce même membre qui avait souffert après un choc avec Périsset à l'entraînement. "Hier, c'était juste un coup. Aujourd'hui, c'est une entorse", affirmait ainsi Corinne Diacre en conférence de presse. Sans que le terme entorse ne dise grand-chose quant au degré de gravité de la blessure.

De la gravité, pourtant, il y en avait chez les Bleues, rapidement nombreuses autour de leur buteuse lorsqu'elle se faisait manipuler. La sortie de celle-ci a finalement débouché sur une période française bien moins lisible, bien plus brouillonne. "Ça nous a un peu perturbés forcément, on perd notre attaquante très très tôt mais on a essayé de switcher rapidement parce qu'il fallait remporter ce match", rembobinait Geyoro.

Cette fin de match, c'est depuis le banc que la buteuse du PSG l'a suivie, avec des béquilles au retour des vestiaires et une poche de glace sur son genou. Au moment de quitter le stade, c'est sans s'appuyer sur la jambe incriminée que Katoto a regagné le bus des Bleues. Autrement dit, la douleur est vive. Suffisante, en tout cas, pour que ses copines aient toutes une pensée pour elle au moment de revenir sur ce match.

Marie-Antoinette Katoto (France), blessée face à la Belgique Crédit: Getty Images

La perdre, ça serait difficile pour nous

"C'est toujours difficile de voir une coéquipières avec des béquilles, a ainsi admis Wendie Renard. Il y a un peu d'inquiétude et de tristesse". La capitaine des Bleues a pu constater que, sans elle, ce n'est pas la même limonade. Malgré beaucoup de bonne volonté, Ouleymata Sarr n'a pas pesé sur le sort de cette rencontre et laisse le sentiment d'une doublure encore trop imparfaite pour que les Bleues n'y voient que du feu.

Katoto est-elle irremplaçable ? A cette interrogation, Renard a marqué un temps d'arrêt. Preuve que la question est franchement légitime. "En tout cas, elle a un profil de jeu important pour nous, a-t-elle fini par répondre. Dos au but, elle est capable de conserver le ballon. Avec son gabarit, sa qualité technique dans la surface… La perdre, ça serait difficile pour nous. Mais on a des joueuses pour la remplacer même si chaque joueuse à ses profils".

"L'objectif, c'est de réussir à trouver des solutions sans elle, a embrayé Geyoro. Dans ce genre de compétitions, il peut tout se passer". Un retour face à l'Islande ne semble ni souhaitable, ni réalisable ? Quid du quart de finale ? Les examens réalisés vendredi donneront déjà la première tendance. D'ici là, les Bleues n'ont qu'à patienter. Et croiser les doigts… Parce qu'un Euro sans Katoto, ce n'est plus vraiment la même histoire.

