"J'ai passé de très mauvais moments lors de ma dernière année à Barcelone. J'avais le sentiment que la défaite à Turin (0-3, quarts de finale de C1) était de ma faute, mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont tué. Au Sporting, ils (le staff) sont venus me parler quand quelque chose n'allait pas, mais au Barça, rien du tout, a déclaré Jérémy Mathieu. Par exemple, après un match contre Malaga où j'ai commis une grosse erreur, personne ne m'a parlé le lendemain, pas une phrase. Luis Enrique non plus. Je ne lui ai pas parlé de toute l'année. Je me suis senti seul, personne ne m'a soutenu et, pour moi, ce n'est pas du football. Aujourd'hui, tout le monde tue Lenglet. Il doit essayer d'être positif pour renverser la vapeur."