Il fallait s'y attendre. L'élimination de la Juventus Turin dès les 8es de finale de la Ligue des champions a automatiquement relancé les spéculations sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, la star de l'équipe turinoise. Sans surprise, le PSG a été cité parmi les destinations possibles. Mais il est aussi question du Real Madrid. Jeudi soir, l'émission espagnole El Chringuito TV a ainsi annoncé par la voix de son animateur, Josep Pedrerol, que des contacts informels avaient été établis entre Jorge Mendes, l'agent de CR7, et la direction du club merengue.

A première vue, il est difficile d'accorder de la crédibilité à une émission essentiellement réputée pour faire le buzz de l'autre côté des Pyrénées. Mais à première vue seulement. "Pedrerol est un des mieux informés sur le Real, il a déjà eu Cristiano Ronaldo en interview exclusive et a été parmi les premiers à annoncer le retour de Zinedine Zidane, explique une source sous couvert d'anonymat. Surtout, il a un accès direct à Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Il est en quelque sorte un ‘porte-parole informel’ du club madrilène dans les médias de masse."

Pedrerol a bien précisé qu'il ne s'agissait pour l'instant que d'une prise de contact entre Mendes et le Real, sans évoquer d'éventuelles négociations contractuelles. Le bail de Cristiano Ronaldo avec la Juventus Turin expire en juin 2022 et les dirigeants turinois réfléchiraient à la possibilité de vendre le Portugais cet été. Le Portugais peut difficilement être tenu pour responsable des échecs répétés de la Juve sur la scène européenne . Mais la Vieille Dame voit notamment en un éventuel départ la possibilité de se délester du salaire pharaonique de CR7, estimé à 31 millions d'euros par an, qui pèse sur les finances piémontaises.

Le quotidien madrilène As a laissé entendre que la Juventus Turin serait disposée à écouter des propositions éventuelles du Real Madrid pour Cristiano Ronaldo. "Le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus ne sera pas un problème si le Real veut qu'il revienne", indique une source au sein de l'entourage du joueur citée par le média espagnol. As ajoute que CR7 souhaiterait revenir dans la capitale espagnole. Il serait convaincu que le club merengue pourrait redevenir compétitif avec l'effectif actuel et par le potentiel des jeunes de la Maison Blanche.

Cristiano Ronaldo avait quitté le Real pour la Juventus lors du mercato d'été 2018, pour un montant estimé à 105 millions d'euros. Il avait ainsi mis un terme à une aventure de neuf années particulièrement fructueuses au sein de la Maison Blanche, remportant la Ligue des champions à quatre reprises et devenant le meilleur buteur de l'histoire du club avec 450 réalisations. Le Real Madrid traverse une période plus difficile depuis son départ, à l'image de ses deux éliminations successives dès les 8es de finale de la Ligue des champions.

De là à envisager son retour, il y a un pas à ne pas franchir. Mais l'hypothèse n'est pas à écarter totalement pour autant. Zinedine Zidane n'a d'ailleurs pas nié un come-back éventuel de CR7 vendredi matin en conférence de presse. "Vous savez tous ce qu'il a fait pour le Real Madrid et à quel point nous l'aimons, a déclaré l'entraîneur français du Real. Il a écrit l'histoire ici, il est magnifique." Des paroles qui ressemblent à un appel du pied ? L'avenir le dira…

