En football tout va très vite, surtout au Real Madrid. Même quand vous vous appelez Zinédine Zidane et que vous remportez trois C1, deux titres de champion d'Espagne et trois coupes du monde des clubs depuis 2016. Les deux premières défaites de la saison des Merengue, concédées à domicile samedi dernier contre Cadix (0-1) et mercredi face au Shakhtar Donetsk (2-3), ont mis le feu dans la maison madrilène. Selon ESPN, l'entraîneur français pourrait être démis de ses fonctions en cas de contre-performance au Camp Nou pour le premier Clasico de la saison ce samedi.