Wissam Ben Yedder (Monaco) Le capitaine de l'ASM a montré l'exemple et été le grand bonhomme du derby azuréen remporté par l'ASM aux dépens de Nice (2-1) . Mobile et remuant, il a été précis sur penalty puis sur coup franc pour sceller la victoire du club princier.

Moreto Cassama (Reims) Le milieu de terrain international bissaoguinéen a confirmé son rôle d'indispensable au bon fonctionnement de l'entrejeu rémois face à Angers (0-0). Toujours juste dans ses passes, il a en plus fait preuve d'initiatives et d'une combativité précieuse à la récupération.

Alvaro Gonzalez (Marseille)

Dans un rôle inhabituel de milieu de terrain axial, l'Espagnol a été au four et moulin. Très actif à la récupération, il a en plus été impliqué dans les deux buts marseillais marqués à Lens (2-2) : son interception s'est transformée en passe décisive pour Florian Thauvin puis sa reprise à la sortie d'un coup franc a trouvé Arkadiusz Milik.