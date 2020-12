" Pablo (Longoria) est chargé de ce dossier (la prolongation d'AVB), il discute avec ses représentants de la façon dont il voit l'avenir, ses projets personnels, sa vision pour le club dans un contexte compliqué, a renchéri Jacques-Henri Eyraud. Il apprécie le cadre de vie, il a une personnalité qui va bien avec cette ville, ce club. Et il a, d'abord, des résultats exceptionnels. Avant Angers, il a un peu plus de 57 % de victoires, c'est tout simplement l'entraîneur de l'OM le plus performant au XXIe siècle. C'est aussi celui qui nous a ramenés en Ligue des champions."

Jacques-Henri Eyraud est également revenu sur le vrai-faux départ d'André Villas-Boas au printemps dernier, après qu'il ait écarté Andoni Zubizarreta, le désormais ex-directeur sportif de l'OM. "On a eu l'occasion de s'expliquer à ce moment-là. On a essayé de mieux travailler avec lui, de l'impliquer plus, y compris dans nos discussions au plus haut niveau, pour lui montrer qu'on n'avait pas d'agenda caché et qu'on n'était pas des gens à faire des coups en douce, a-t-il ajouté. Il y a eu beaucoup d'incompréhension aussi avec l'arrivée dans le paysage de Paul Aldridge. Il a toujours été positionné comme un consultant, ni plus ni moins, qui devait nous aider à mieux comprendre le marché en Angleterre, son évolution, avec le Brexit à l'horizon."