Les tops

Mbappé, déjà centenaire au PSG

Ad

Encore et toujours lui. Auteur d’un doublé face à son ancien club de Monaco, Kylian Mbappé a encore porté le PSG sur ses épaules (2-0). Depuis son arrivée en 2017, le voilà déjà à 100 buts marqués en L1 avec le club de la capitale. Sans surprise, c’est évidemment le plus précoce à réussir cette performance. Devant lui, seuls Zlatan Ibrahimovic (113) et Edinson Cavani (138) ont fait mieux. Pour l’instant…

Ligue 1 La prédiction de Kovac : "Mbappé va gagner beaucoup de Ballons d'Or s'il continue comme ça" IL Y A 9 HEURES

Du plus abordable au plus difficile : quels adversaires pour le PSG et Lille en 8es ?

Simon, la cerise sur le gâteau

Vendredi soir, la Ligue 1 a encore montré ce qu'elle pouvait offrir de mieux lors de Nantes – Lens (3-2), avec une rencontre ouverte, un scénario fou et des jeunes joueurs – David Pereira da Costa, Willem Geubbels – qui se sont mis en évidence. Et au bout d'une seconde période très intense, Moses Simon a offert à la Beaujoire un final de folie : une course pour rentrer sur son pied droit suivie d'une magnifique frappe enroulée pour aller chercher la lucarne opposée (90e). Un coaching gagnant d'Antoine Kombouaré, qui avait laissé le Nigérian, en baisse de régime ces derniers temps, sur le banc au coup d'envoi. L'ancien coach du PSG fut d'ailleurs également inspiré de maintenir sa défense à trois en seconde période, après un premier acte compliqué. Cette victoire, les Canaris sont véritablement allés la chercher.

Moses Simon (FC Nantes) Crédit: Getty Images

Les Aiglons aiment décidément voyager

A domicile, Nice reste sur trois revers cinglants, avec cinq buts encaissés et aucun marqué. Mais dès que les Aiglons jouent loin de leur nid, c'est une toute autre histoire. Et Rennes – pourtant dauphin et séduisant cette saison au Roazhon Park – a pu s'en apercevoir. En Bretagne, les protégés de Christophe Galtier ont décroché une sixième victoire en neuf déplacements. Avec 19 points pris à l'extérieur – soit un de moins que le PSG avec le même nombre matches joués –, le club niçois confirme qu'il a un goût du voyage prononcé.

Bayo, le monsieur 55% de Clermont

Si vous suivez la L1, vous devez le savoir : Mohamed Bayo est indispensable à Clermont. Une stat pour l'illustrer ? Auteur du penalty dimanche pour offrir la victoire au CF63 à Angers (0-1), l'avant-centre guinéen de 23 ans a inscrit son neuvième but de la saison. Et avec ses deux passes décisives, il est donc impliqué dans 55% des buts de Clermont cette saison en L1. En clair : si le club clermontois n'est pas dans la zone rouge ce lundi, Mohamed Bayo y est pour beaucoup.

La bicyclette folle de Bamba Dieng

Au premier abord, on a eu la même réaction que Dimitri Payet, qui arrivait lancé. "Laisse !", a-t-on pu lire sur les lèvres du meneur de jeu marseillais. Mais Bamba Dieng ne l’a pas laissée, pour notre plus grand bonheur visuel. Sur un centre au cordeau de Luis Henrique, le Sénégalais s’est envolé dans la surface strasbourgeoise pour réussir une bicyclette magnifique, venue se loger dans le petit filet de Matz Sels. Pendant un temps, on a cru revoir Wayne Rooney et son ciseau parfait dans le derby de Manchester. Comme quoi, notre bonne vieille Ligue 1 réussit à nous transporter à tous les coups cette saison.

Les flops

La pelouse du Stade Pierre Mauroy

On a joué sur une mauvaise pelouse et on ne pouvait pas jouer vite, a notamment avancé le coach de l’OL. Ce n'est pas évident de se créer beaucoup d'occasions sur une pelouse comme ça". Ce n’est pas Benjamin André qui dira l’inverse, lui qui l'avait qualifié de "pelouse de merde" récemment. Bref, à Lille, le souci est réel et Ce devait être une affiche de gala. Mais le duel entre Lille et Lyon, respectivement 11e et 13e ce dimanche, a finalement accouché d’une souris (0-0) , avec un niveau technique indigne d’effectifs aussi talentueux. Mais, pour une fois, tout n’est à mettre sur le dos des acteurs. Car la pelouse lilloise a été un énorme souci pour les deux formations. Grasse, lourde et dangereuse pour les appuis des joueurs, elle a finalement fait honneur à sa dernière place au classement des pelouses de L1 et franchement embêté Peter Bosz. ", a notamment avancé le coach de l’OL.". Ce n’est pas Benjamin André qui dira l’inverse, lui qui l'avait qualifié de "" récemment. Bref, à Lille, le souci est réel et le cul-de-sac aussi . Pour le grand malheur des principaux acteurs…

Quel club français a le plus de chances de gagner une coupe d'Europe cette saison ?

Le but le plus involontaire de la saison ?

Corner de Farid Boulaya (Metz). Tête de Moritz Jenz (Lorient) vers son but qui est contrée par le dos de Terem Moffi (Lorient). A l’affut, Kiki Kouyaté (Metz) manque complètement sa reprise. Le ballon erre dans la surface lorientaise, Dango Ouattara (Lorient) empêche Paul Nardi de se saisir de la balle et dégage en une touche… directement sur la cuisse de Pape Matar Sarr (Metz) qui trompe, involontairement, le portier lorientais.

Si vous avez tout suivi à cette séquence, bravo. Voici le résumé de l’ouverture du score de Metz face à Lorient, pleine de "réussite" pour reprendre les termes de Frédéric Antonetti, pas mécontent de pouvoir compter enfin dessus cette saison. Un but gag, franchement laid mais primordial pour les Messins qui ont pu enchaîner cinq minutes plus tard grâce à un… csc. Heureusement, Farid Boulaya a remis le beau au milieu de ce duel de mal-classés avec un coup franc en lucarne magnifique.

Dango Ouattara s'apprête à dégager sur Pape Matar Sarr pour l'ouverture du score de Metz Crédit: Imago

Brest, rechute spectaculaire

Brest a complètement pris l'eau sur sa pelouse samedi, contre Montpellier (0-4). Les hommes de Michel Der Zakarian, qui retrouvait son ancien club, restaient sur six victoires de rang en Ligue 1 ? Ils ont rechuté avec fracas. Ils n'avaient pas encaissé de but lors de leurs trois dernières réceptions ? Ils ont cette fois explosé. Romain Faivre et les siens ont oublié beaucoup des ingrédients qui avaient fait leur force ces dernières semaines, et face à un MHSC en forme, l'ont payé. Imprécisions techniques, mauvais choix dans la surface, relâchements dans le repli, défaillances individuelles et, il faut le dire, un brin de malchance : rien n'a tourné en la faveur des locaux, qui auront assurément de quoi travailler d'ici à la prochaine journée.

Romain Faivre (Brest) contre Montpellier / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue 1 Mbappé, Dieng, Savanier… Votez pour le meilleur joueur de la 18e journée IL Y A 10 HEURES