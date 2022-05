Ad

Il est content, il a obtenu une indemnité (ndlr : de transfert estimée à quelque 4 millions d'euros). Merci Jim Ratcliffe, merci l'OGC Nice. Il a eu la sensation d'être passé pour le président qui vendait un entraîneur. Pour l'institution. Mais il n'en a rien à foutre de l'institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent. Il ne pense qu'à sa gueule", a lâché Christophe Galtier, qui assure que son départ était prévu avant (ndlr : de transfert estimée à quelque 4 millions d'euros).", a lâché Christophe Galtier, qui assure que son départ était prévu avant le titre de champion du LOSC, obtenu à Angers

Ligue 1 Ce qu'une troisième place changerait pour l'OM IL Y A 11 HEURES

"C'était très clair dans la tête huit ou dix jours après le départ de Gérard Lopez (ndlr : en décembre 2020), précise-t-il. Je savais que mon histoire allait s'arrêter là. Elle devait s'arrêter là. Je suis arrivé avec des gens qui n'étaient plus là, pour des raisons que je n'ai pas à commenter. Je fonctionne comme ça. Rapidement, j'ai donné la tendance au président, à mon conseiller aussi." Un an après, la tension est restée intacte entre Christophe Galtier et Olivier Letang.

Mbappé, Payet, Dante : Notre équipe-type de la saison 2021/22 de L1

Ligue 1 Le PSG formel : "La décision prise par Gueye est une décision individuelle" IL Y A 15 HEURES