Ils ont changé d’entraîneur avant de lancer les grandes manœuvres

Paris Saint-Germain a mis de longues semaines avant de trouver un accord pour le licenciement de Mauricio Pochettino. Son successeur, Christophe Galtier, n’a été présenté à la presse que début juillet. Outre la levée de l’option d’achat de Nuno Mendes, Pour eux, le début de l’été a été particulièrement mouvementé. Mais c’est sur le banc que des changements ont été opérés. Ainsi, lea mis de longues semaines avant de trouver un accord pour le licenciement de Mauricio Pochettino. Son successeur, Christophe Galtier, n’a été présenté à la presse que début juillet. Outre la levée de l’option d’achat de Nuno Mendes, seul le Portugais Vitinha (FC Porto) a été recruté par les champions de France. Luis Campos va désormais pouvoir passer à la vitesse supérieure. Dans le sens des arrivées comme dans celui des départs, d’ailleurs.

Marseille aussi, le fait marquant des semaines écoulées concerne l’entraîneur. En désaccord avec Pablo Longoria au sujet de la politique de recrutement, Jorge Sampaoli a claqué la porte, cédant sa place à Igor Tudor. On imagine que la direction phocéenne va prochainement accélérer pour faire en sorte qu’Isaak Touré (Le Havre) ne soit pas le seul renfort. Un peu plus à l’est sur le littoral méditerranéen, Nice n’a pas non plus lancé les grandes manœuvres sur le marché. Mais les Aiglons ont dû s’activer pour enregistrer le retour de aussi, le fait marquant des semaines écoulées concerne l’entraîneur. En désaccord avec Pablo Longoria au sujet de la politique de recrutement, Jorge Sampaoli a claqué la porte, cédant sa place à Igor Tudor. On imagine que la direction phocéenne va prochainement accélérer pour faire en sorte qu’Isaak Touré (Le Havre) ne soit pas le seul renfort. Un peu plus à l’est sur le littoral méditerranéen,n’a pas non plus lancé les grandes manœuvres sur le marché. Mais les Aiglons ont dû s’activer pour enregistrer le retour de Lucien Favre comme coach , puis le départ du directeur sportif, Julien Fournier.

Monaco a touché le jackpot, Rennes en quête d’expérience

Engagé en tour préliminaire de Ligue des champions, l’AS Monaco a repris l’entraînement avant les autres formations de Ligue 1. Sans Aurélien Tchouameni, vendu au Real Madrid pour la coquette somme de 80 millions d’euros. De quoi remplir les caisses et avoir les moyens de réaliser de jolis coups dans les semaines à venir. À l’image du transfert de Takumi Minamino, arraché à Liverpool contre un chèque de 18 millions d’euros.

Rennes, pour sa part, s’était fait plutôt discret Nantes a également joué la carte de la recrue expérimentée avec Moussa Sissoko (Watford). , pour sa part, s’était fait plutôt discret avant d’enrôler Steve Mandanda , en milieu de semaine dernière. Le gardien de 37 ans apportera toute son expérience au sein de l’effectif breton, engagé en Ligue Europa cette saison. Les dirigeants du SRFC avaient ciblé un autre joueur doté d’un grand vécu au haut niveau pour pallier le départ de Nayef Aguerd (West Ham) en défense, à savoir Samuel Umtiti (FC Barcelone), mais le dossier semble à l’arrêt. Dernier club français bénéficiant d’un ticket européen pour 2022-23,a également joué la carte de la recrue expérimentée avec Moussa Sissoko (Watford).

Lyon et Lille, deux stratégies différentes pour retrouver l’Europe

Lyon et Lille sont pour le moins actifs depuis l’ouverture du marché. Mais avec des approches bien distinctes. En passe de passer sous pavillon américain, les Gones ont d’abord rappelé d’anciens joueurs formés au club. C’est ainsi que les supporters rhodaniens ont été ravis d’apprendre le retour au bercail d’Alexandre Lacazette Très décevants, voire passés à côté de leur sujet lors du précédent exercice,etsont pour le moins actifs depuis l’ouverture du marché. Mais avec des approches bien distinctes. En passe de passer sous pavillon américain, les Gones ont d’abord rappelé d’anciens joueurs formés au club. C’est ainsi que les supporters rhodaniens ont été ravis d’apprendre le retour au bercail d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso , respectivement en fin de contrat avec Arsenal et le Bayern Munich. Le Brésilien Tetê a été à nouveau prêté par le Shakhtar Donetsk, alors que Johann Lepenant a été acheté à Caen.

Corentin Tolisso en conférence de presse pour son retour à l'OL Crédit: Imago

L'Équipe. Zeki Çelik (AS Rome), Déchu de son trône de champion de France, le LOSC a, de son côté, entamé un vaste remue-ménage. Nommé entraîneur à la place de Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca va probablement devoir patienter avant de mieux connaître les contours de son effectif, qui devrait être bien chamboulé. Hakim Zedadka (libre), Alexsandro (Chaves) et Jonas Martin (libre) sont déjà là, en attendant les probables arrivées de Rémy Cabella (libre) et de Mohamed Bayo (Clermont), d'après. Zeki Çelik (AS Rome), Sven Botman (Newcastle) et Burak Yilmaz (Fortuna Sittard) sont déjà partis. D’autres, comme Renato Sanches, devraient suivre.

Lens a démarré fort, Montpellier pioche chez les Verts

Pour trouver le club qui a réalisé le début de mercato le plus probant, il faut rester dans les Hauts-de-France. À vrai dire, Lens a certainement déjà bouclé son recrutement. Adam Buksa (New England), Brice Samba (Nottingham Forest), Jimmy Cabot (Angers), Salis Abdul Samed (Clermont), Lukasz Poreba (Zaglebie Lubin) et le très prometteur Loïs Openda (Club Bruges) ont en effet rejoint les Sang et Or. Charge à eux, désormais, de bien gérer les ventes à venir, comme celle de Cheick Doucouré à Crystal Palace.

Après une fin d’exercice en roue libre (13e), Montpellier veut visiblement se donner les moyens de rebondir vite et bien. Pour y arriver, les Pailladins ont surtout ciblé les joueurs en fin de contrat avec Saint-Étienne. Arnaud Nordin, Wahbi Khazri et Falaye Sacko (qui était prêté par le Vitoria Guimaraes) ont donc débarqué dans l’Hérault. En plus, Téji Savanier a prolongé jusqu’en 2026, ce qui ne peut être qu’une bonne nouvelle pour la troupe d’Olivier Dall’Oglio.

Téji Savanier (Montpellier) Crédit: Getty Images

Mais aussi…

Parmi les autres clubs de Ligue 1, on notera qu’Angers a aussi vécu un premier mois de mercato animé, entre les départs de nombreux cadres en fin de contrat (Thomas Mangani, Vincent Manceau, Romain Thomas, Ismaël Traoré), la juteuse vente de Mohamed-Ali Cho à la Real Sociedad (12 M€) et la signature de plusieurs renforts (Adrien Hunou, Miha Blazic, Himad Abdelli…). Brest, qui vient tout juste de convaincre Youcef Belaïli de rempiler, a accueilli Mathias Pereira Lage (Angers), Noah Fadiga (Heracles) et Karamoko Dembélé (Celtic Glasgow). Clermont s’est notamment étoffé au milieu avec Maxime Gonalons (Grenade), mais le départ imminent de Bayo va laisser un vide en attaque.

Troyes, Lorient, Reims et Strasbourg sont encore très calmes pour le moment, même si le Racing s’est fait prêter Colin Dagba (PSG). Enfin, les trois promus mènent pour l’instant un mercato conforme à leurs stratégies : Toulouse mise sur des jeunes en provenance de championnats peu suivis (Zakaria Aboukhlal, Kjetil Haug, Thijs Dallinga), Ajaccio opte pour des vieux briscards (Mangani, Romain Hamouma…) et Auxerre parie sur d’habiles manieurs de ballons (Youssouf M’Changama, Kays Ruiz-Atil). Toutes ces écuries ont jusqu’au 1er septembre pour finir leurs emplettes estivales.

