Wissam Ben Yedder (Monaco) : le capitaine a montré l'exemple. Auteur de l'ouverture du score d'une magnifique déviation, avant-dernier passeur sur le deuxième but des siens avant de sceller : le capitaine a montré l'exemple. Auteur de l'ouverture du score d'une magnifique déviation, avant-dernier passeur sur le deuxième but des siens avant de sceller la superbe victoire monégasque (3-0) sur penalty, l'international français a brillé contre un triste PSG.

Benjamin Bourigeaud (Rennes) : un triplé de passes décisives, ça n'arrive pas tous les jours. C'est ce qu'a réussi le milieu de terrain lors du : un triplé de passes décisives, ça n'arrive pas tous les jours. C'est ce qu'a réussi le milieu de terrain lors du carton des Rouge et Noir face à Metz (6-1) . Chapeau.

Pierrick Capelle (Angers) : si le SCO a stoppé sa très mauvaise série de 7 défaites de rang en prenant le meilleur sur Brest (1-0), c'est en grande partie grâce à lui. Virevoltant, il a obtenu le penalty de la gagne et s'est montré intraitable dans les duels.

Matthieu Dreyer (Lorient) : les Strasbourgenois ont tenté de le tromper, en vain, tant le gardien des Merlus s'est montré efficace sur sa ligne. Capital dans le point pris par le club breton face à Strasbourg (0-0).

Wout Faes (Reims) : costaud dans les duels, souvent pour ne pas dire toujours bien placé, le défenseur belge a rendu une bonne copie lors du partage des points entre le club champenois et l'OL (0-0).

Gerson (Marseille) : au four et au moulin, l'international brésilien s'est distingué par son activité de tous les instants en plus de sa passe décisive savamment dosée pour Cédric Bakambu en fin de match à l'occasion de la victoire de l'OM contre Nice (2-1).

Serhou Guirassy (Rennes) : l'attaquant n'a pas volé son ovation à la sortie du terrain. Diablement efficace, il a signé son premier triplé en carrière pour grandement contribuer à la large victoire du club breton contre Metz (6-1).

Jonas Omlin (Montpellier) : le dernier rempart suisse a joué un rôle majeur dans la victoire pailladine obtenue à Bordeaux (0-2) : infranchissable, à l'image du penalty d'Alberth Elis repoussé, il a multiplié les interventions pour garder ca cage inviolée.

Florian Sotoca (Lens) : son but de filou - extraordinaire - a marqué les esprits et c'est bien normal. Après avoir chipé le ballon au portier clermontois Ouparine Djoco, il a trouvé le chemin des filets d'une frappe magnifique dans un angle plus que fermé. Un bon match par ailleurs. Précieux donc dans la victoire des Sang et Or (3-1).

Martin Terrier (Rennes) : en pleine forme, il a confirmé ses excellentes dispositions du moments avec un doublé face à Metz (6-1). Le deuxième meilleur buteur du Championnat (16 réalisations) était un poison sans antidote pour les Grenats.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 29E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Wissam Ben Yedder (Monaco) Benjamin Bourigeaud (Rennes) Pierrick Capelle (Angers) Matthieu Dreyer (Lorient) Wout Faes (Reims) Gerson (Marseille) Serhou Guirassy (Rennes) Jonas Omlin (Montpellier) Florian Sotoca (Lens) Martin Terrier (Rennes)

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2021-2022 : l’intégralité des joueurs nommés empoche des points à chaque journée (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e).

